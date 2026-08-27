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استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر توانمندیهای تجاری استان در نشست با اصناف، تأکید کرد که جامعه صنفی باید با جدیت از بستر تجارت مرزی برای تأمین نیازهای کشور استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نشست رؤسای اتاقهای اصناف شهرستانهای آذربایجانغربی با استاندار به مناسبت آغاز هفته دولت برگزار شد. در این دیدار، فعالان صنفی ضمن تبریک هفته دولت، مهمترین مسائل و دغدغههای اصناف و اتحادیهها را مطرح و از تلاشهای استاندار در توسعه اقتصادی استان قدردانی کردند.
استاندار آذربایجانغربی با تبریک هفته وحدت و هفته دولت گفت: وحدت در همه عرصهها و در همه زمانها رمز موفقیت بوده و امروز بیش از هر زمان دیگری برای پیشرفت و حل مسائل کشور به وحدت و همدلی نیاز داریم.
رضا رحمانی با اشاره به اینکه مسئولیت و فرصت خدمتگزاری توفیقی الهی است، افزود: مدیران باید بدون ترس و با شجاعت برای رفاه و حل مشکلات مردم اقدام کنند و انجام کارهای نشدنی و گشودن گرههای مردم، وظیفه ماست.
وی همچنین با قدردانی از همراهی مردم و اصناف در جریان جنگ تحمیلی رمضان، خاطرنشان کرد: از جامعه اصناف تشکر میکنم که در این شرایط پای کار مردم بودند و اجازه ندادند کمبودی در بازار احساس شود.
استاندار آذربایجانغربی به جایگاه ویژه استان در تجارت مرزی نیز اشاره کرده و افزود: در پنج ماهه نخست امسال، ۵۲ درصد تجارت مرزی کشور از مرزهای آذربایجانغربی انجام شده و این ظرفیت بزرگ باید به فرصتی ماندگار برای رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم تبدیل شود.
رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه اتحادیهها و اصناف با جدیت بیشتری وارد عرصه تجارت مرزی شوند، اضافه کرد: باید ارومیه و آذربایجانغربی را به قطب واردات اقلام مورد نیاز کشور از جمله قطعات خودروهای جدید، پارچه، چای، شویندهها و کالاهای مختلف تبدیل کنیم.
وی در پایان با قدردانی از عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، افزود: این مجموعه از رتبههای بسیار پایین کشور به جمع رتبههای برتر رسیده و این موفقیت حاصل تلاش و همدلی مجموعه مدیریتی و فعالان اقتصادی استان است.