معاون فناوری وزارت علوم با بیان این ساختار روابط عمومی پارک‌های علم و فناوری باید از حالت سنتی خارج شده و متناسب با تحولات شود، گفت: نیازمند اصلاح مسیر روابط‌عمومی‌ها برای تبیین و اطلاع رسانی در راستای توسعه فناوری کشور هستیم.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدنبی شهیکی‌تاش در مراسم افتتاحیه رویداد تخصصی فن‌راوی و جشنواره روابط‌عمومی پارک‌های علم و فناوری کشور که به میزبانی پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار شد، گفت: هم اینک ۶۰ پارک علم و فناوری، ۲۹۰ مرکز رشد واحد‌های فناور و ۲۳ پردیس فناور در کشور فعال است، اما انعکاس دستاورد‌های فناورانه این پارک‌ها در سطح ملی توسط روابط عمومی‌های آنها به خوبی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به برگزاری سلسله نشست‌های متعدد برای فعالیت و ارتقای جایگاه روابط عمومی‌های پارک‌های علم و فناوری ادامه داد: جایگاه روابط‌عمومی‌ها فراتر از این است و نیازمند اصلاح مسیر برای تبیین و اطلاع رسانی در راستای توسعه فناوری کشور هستیم.

معاون فناوری وزارت علوم با بیان این ساختار روابط عمومی پارک‌های علم و فناوری باید از حالت سنتی خارج شده و متناسب با تحولات شود، گفت: یکی از اهداف مهم برگزاری این رویداد، ایجاد یک شبکه روایتگری رسانه‌ای در حوزه روابط عمومی پارک‌های علم و فناوری است و باید ظرفیت هم افزا و مشترک را در پارک‌ها ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: پارک‌های علم و فناوری باید در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری به خوبی شناسانده شوند و جذب افراد دارای ایده نیز باید از طریق مستندسازی‌های جذاب با معرفی ظرفیت‌های پارک‌ها از سوی روابط‌عمومی‌ها صورت گیرد.

خلاقیت در روایتگری رسانه‌ای

شهیکی با تاکید بر این‌که روسای پارک‌های علم و فناوری باید ضرورت ارتقای جایگاه و نقش روابط‌عمومی‌ها را بپذیرند و توجه ویژه به این حوزه داشته باشند، گفت: باید بپذیریم پارک‌های علم و فناوری مسیر توسعه آینده هستند و به تصویر کشیدن آینده، گامی برای حرکت به سمت افزایش ضریب اثربخشی پارک‌ها خواهد بود، لذا بایستی بستری برای پررنگ شدن نقش پارک‌ها فراهم شود.

معاون وزیر علوم دامه داد: هریک از شرکت‌های پارک‌های علم و فناوری دستاورد‌های مختلفی از اختراعات، تولید محصول، برندینگ محصول، شکست و یادگیری و ... دارند که هر پارک علم و فناوری می‌تواند یک روایت اثربخش و یک بستر ارایه ظرفیت‌های این پارک‌ها را ایجاد کند و نمایش دهد.

شهیکی با بیان این که ترسیم روایت‌ها به هنر رسانه‌ای، هنری است که روابط عمومی‌ها باید در پارک‌ها داشته باشند، عنوان کرد: تشکیل و راه‌اندازی پویش‌های موضوعی برای حوزه‌های مختلف یا به صورت مشترک بین پارک‌های علم و فناوری، می‌تواند در این عرصه کمک کننده باشد.

نقش مهم روابط عمومی در پارک‌های علم و فناوری

در ادامه دکتر توحید فیروزان مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، دکتر صفایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی و بهزاد رشیدی دبیر کارگروه رسانه‌ای پارک‌های علم و فناوری، طی سخنانی ابعاد کار روابط‌عمومی در پارک‌های علم و فناوری را تشریح کردند.

برگزاری کارگاه‌های تخصصی و بیان تجربه‌های زیسته در پارک‌های علم و فناوری

در اولین روز رویداد تخصصی فن راوی، روایت تجربه آموزشی با سخنرانی امید مولایی و فائزه اعتمادگلستانی حول محور رسانه در جهت توسعه زیست‌بوم فناوری و سازمان‌های نوآور و فناور برگزار شد و همچنین کارگاه آموزشی مدیریت بحران و مدیریت شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی با ارائه ناصر بهشتی، کارگاه آموزشی هوش مصنوعی در روابط عمومی با ارائه دکتر حمید ضیایی‌پرور و میزگرد تجربه‌های زیسته در پارک‌های علم و فناوری برگزار شد.

در این میزگرد، همچنین موضوع بهره‌وری در روابط عمومی پارک‌ها توسط خالقیان مدیر ارتباطات پارک فناوری پردیس، تجربه پارک‌های علم و فناوری موفق جهان در روابط بین‌الملل توسط نماینده پارک علم و فناوری خراسان رضوی، الگوی کار روابط عمومی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و الگوی تعامل با شرکت‌ها و واحد‌های فناور در پارک دانشگاه تهران ارائه شد.