معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام یک گروه حرفه‌ای سرقت محتویات خودرو و دستگیری تمامی اعضای آن خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مسعود گل‌پسند گفت: در پی افزایش وقوع سرقت‌های سریالی از داخل خودرو‌ها در محدوده شمال و شمال شرق تهران و ایجاد نارضایتی در میان شهروندان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره بیستم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی، سامانه‌های نوین رصد تصویری و تحلیل داده‌های انتظامی، الگو‌های رفتاری و حرکتی سارقان را مورد بررسی قرار داده و سرنخ‌های به‌دست‌آمده را به‌صورت مستمر تحت رصد و پایش قرار دادند.

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بررسی‌های تخصصی و اقدامات علمی کارآگاهان نشان داد اعضای این باند با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری، در ساعات خلوت شبانه‌روز اقدام به شناسایی خودرو‌های مناسب کرده و با تخریب شیشه یا قفل خودرو، در کوتاه‌ترین زمان ممکن محتویات و اموال باارزش داخل آنها را به سرقت می‌بردند.

سرهنگ گل‌پسند گفت: با تکمیل تحقیقات و انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه یکی از اعضای باند که یک زن بود شناسایی شد و کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

وی افزود: پس از دستگیری متهم و ارائه مستندات و تصاویر به‌دست‌آمده از دوربین‌های مداربسته، هویت دو عضو دیگر این شبکه که هر دو مرد و دارای سابقه کیفری بودند نیز شناسایی شد و مأموران با انجام اقدامات عملیاتی، آنان را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در ادامه تحقیقات، مالخر این گروه نیز که با استفاده از بستر‌های خرید و فروش اینترنتی اقدام به فروش و تبدیل اموال مسروقه به وجه نقد می‌کرد، شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

معاون مبارزه با سرقت وسائط نقلیه پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اعترافات متهمان خاطرنشان کرد: اعضای این شبکه در تحقیقات انجام‌شده به ده‌ها فقره سرقت محتویات و لوازم داخل خودرو در مناطق مختلف تهران اعتراف کردند و تحقیقات برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی این باند همچنان ادامه دارد.

سرهنگ گل‌پسند تأکید کرد: با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی پلیس، تمامی اعضای این شبکه اعم از سارقان و مالخر شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند و متهمان پس از انجام اقدامات قانونی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند تا پرونده برای سیر مراحل قضایی تکمیل شود.

وی در پایان با هشدار به دارندگان وسایل نقلیه از شهروندان خواست توصیه‌های پیشگیرانه پلیس را جدی بگیرند و اظهار داشت: سارقان در مدت بسیار کوتاهی قادر به شکستن شیشه و سرقت اموال داخل خودرو هستند؛ بنابراین شهروندان از قرار دادن کیف، ابزارآلات، تجهیزات صوتی و سایر اموال باارزش در معرض دید خودداری کنند.

این مقام انتظامی همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری در خرید‌های اینترنتی گفت: شهروندان از خرید قطعات و لوازم خودرو از بستر‌های آنلاین با قیمت‌های غیرمتعارف و پایین‌تر از نرخ بازار و از فروشندگانی که هویت مشخصی ندارند، خودداری کنند؛ چرا که احتمال مسروقه بودن این اموال وجود دارد و خرید و نگهداری کالای مسروقه می‌تواند تبعات قانونی به همراه داشته باشد.

سرهنگ گل‌پسند در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات بازدارنده از جمله دزدگیر‌های استاندارد، قفل فرمان و قفل پدال می‌تواند ضریب ایمنی خودرو را افزایش داده و احتمال انتخاب خودرو از سوی سارقان را کاهش دهد.