پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بهرهبرداری و افتتاح متمرکز ۱۵۸ طرح وزارت راه و شهرسازی در استان مازندران با اعتباری بالغ بر ۲۳ همت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمد شکیبینسب در آیین افتتاح متمرکز طرح های وزارت راه و شهرسازی در مازندران گفت: این طرحها با هدف رفاه اجتماعی، توسعه زیرساختها و رونق اقتصادی استان به مردم مازندران تقدیم میشود.
وی با اشاره به بخشی از طرحهای حوزه دریایی و بندری گفت: بهرهبرداری از دو فروند شناور چندمنظوره امداد و نجات دریایی که در داخل کشور طراحی و ساخته شدهاند، با ارزش ۴۳۰ میلیارد تومان، از جمله این طرحهاست.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین از طراحی و ساخت چهار دستگاه مورد استفاده در تخلیه و بارگیری مواد نفتی در بنادر امیرآباد و نوشهر خبر داد و افزود: ارزش این تجهیزات حدود ۲۴۰ میلیارد تومان است.
شکیبینسب ادامه داد: ساخت محور «ور کلاه گهرباران» در بندر امیرآباد به طول سه و نیم کیلومتر و با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از دیگر طرحهای افتتاحشده در مازندران است.
وی با اشاره به طرحهای بخش مسکن اظهار کرد: در این طرحها، ۴ هزار و ۸۱۰ واحد مسکونی شامل یکهزار و ۹۱۵ واحد شهری و ۲ هزار و ۸۹۵ واحد روستایی با ارزش حدود ۱۸ همت به بهرهبرداری میرسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از واگذاری ۱۵۰ قطعه زمین در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: در بخش حملونقل جادهای نیز محورهای مواصلاتی استان به طول مجموع ۱۱ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: اجرای شبکه زهکشی، جمعآوری آبهای سطحی و شبکه فاضلاب فرودگاه ساری به طول ۴۰ کیلومتر و با اعتبار یکهزار و ۱۳۷ میلیارد تومان از دیگر طرحهای مهم این مجموعه است.
شکیبینسب همچنین بهرهبرداری از ایستگاه و بویه هواشناسی بندر نوشهر با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان را از دیگر طرحهای این مراسم عنوان کرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان گفت: ۱۴۶ طرح در زمینه رفع نقاط پرحادثه و بهسازی راههای استان مازندران نیز با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۶۸۰ میلیارد تومان در این مجموعه به بهرهبرداری میرسد.
وی تأکید کرد: اجرای این طرحها گامی در جهت ارتقای زیرساختهای حملونقل، افزایش ایمنی، توسعه خدمات عمومی و ایجاد زمینههای جدید برای رونق اقتصادی و رفاه مردم استان مازندران است.