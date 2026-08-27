۶۹ طرح عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۵۱۲ میلیارد تومان در شهرستان هامون افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار شهرستان هامون گفت: مجتمع بزرگ گردشگری و اقامتی در محدوده مجتمع پارک جنگلی محمدآباد به‌عنوان یکی از طرح‌های منحصر‌به‌فرد در سطح استان و کشور با طراحی سنتی و بومی، افتتاح رسمی شد.

اسماء رخشانی گفت: همچنین طرح‌های درآمدزای شهرداری محمدآباد از جمله شهربازی و مجموعه تولید جدول و تیرچه صنعتی با اعتباری نزدیک به ۱۷۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که نقش مؤثری در تقویت منابع پایدار شهرداری و توسعه عمران شهری ایفا خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به مطالبات به‌حق بانوان فعال در حوزه صنایع دستی و ضرورت رونق بازارچه‌های محلی، تعداد ۱۲ باب مغازه با شرایط آسان در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد تا ضمن ایجاد گردش اقتصادی مطلوب، زمینه ارائه خدمات مناسب و درآمدزایی پایدار برای شهرداری فراهم شود.

رخشانی همچنین به افتتاح طرح‌های متعدد در حوزه آب و فاضلاب، بهزیستی، کمیته امداد، ورزش و جوانان، بخشداری‌ها و نیز بهره‌برداری از بیش از چهار واحد صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی اشاره کرد و این اقدامات را گامی مهم در مسیر توسعه متوازن و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی شهرستان برشمرد.