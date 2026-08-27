به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی با اشاره به ظرفیت تولید حبوبات در استان اظهار کرد: نخود و لوبیا از محصولات شاخص زراعی استان محسوب می‌شوند.

وی افزود: سالانه ۴۵ هزار تن نخود و بیش از ۴۰ هزار تن لوبیا در استان تولید می‌شود که بخش قابل توجهی از این محصولات به ترتیب در شهرستان‌های دلفان و ازنا تولید می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: اجرای برنامه‌های توسعه صنایع تبدیلی در این بخش می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزش اقتصادی این محصولات داشته باشد.