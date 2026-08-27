تولید سالانه ۹۵ هزار تن نخود و لوبیا در لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سالانه ۴۵ هزار تن نخود و ۴۰ هزار تن لوبیا از مزارع استان برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نامدار صیادی با اشاره به ظرفیت تولید حبوبات در استان اظهار کرد: نخود و لوبیا از محصولات شاخص زراعی استان محسوب میشوند.
وی افزود: سالانه ۴۵ هزار تن نخود و بیش از ۴۰ هزار تن لوبیا در استان تولید میشود که بخش قابل توجهی از این محصولات به ترتیب در شهرستانهای دلفان و ازنا تولید میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: اجرای برنامههای توسعه صنایع تبدیلی در این بخش میتواند نقش مهمی در افزایش ارزش اقتصادی این محصولات داشته باشد.
به گفته صیادی تاکنون ۱۵ واحد بستهبندی حبوبات در استان به بهرهبرداری رسیده و بیش از ۵۰ مجوز بستهبندی با ظرفیت بیش از ۱۰۰ هزار تن نیز صادر شده است که میتواند زمینه فراوری و عرضه مناسبتر محصولات تولیدی کشاورزان را فراهم کند.