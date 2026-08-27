به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه لبنانی لوریان لو ژور در پایگاه اینترنتی خود به نقل از خبرگزاری فرانسه اعلام کرد : در بحبوحه یک دعوی حقوقی، شرکت متا روز چهارشنبه توافق کرد تا سقف ۱۷ میلیارد دلار بپردازد و محدودیت‌هایی را برای استفاده نوجوانان از اینستاگرام و فیس بوک در حدود پنجاه ایالت و قلمرو آمریکا اعمال کند؛ این توافق با دادستان‌های کل، با توافق تاریخی سال ۱۹۹۸ که به شرکت‌های دخانیات تحمیل شده بود، مقایسه شده است.

این توافق تنها به یکی از جنبه‌های پرونده‌های حقوقی گسترده‌ای می‌پردازد که در آنها سکو‌های شبکه‌های اجتماعی به طور مشترک به دامن زدن به بحران سلامت روان در میان جوانان آمریکایی متهم شده‌اند؛ هرچند این جنبه، مهم‌ترین بخش ماجراست.

این توافق که هنوز نیازمند تایید دادگاه است، رویه‌ای تاریخی برای یوتیوب، تیک تاک و اسنپ چت ایجاد می‌کند؛ این سکو‌ها همگی با هزاران شکایت حقوقی در سراسر کشور مواجه هستند.

این امر به بن بستی تقریبا پنج ساله پایان می‌دهد؛ دوره‌ای که از آغاز تحقیقات در اواخر سال ۲۰۲۱، به دنبال افشاگری‌های فرانسیس هاگن درباره پژوهش‌های داخلی شرکت متا، شروع شد و تا شکایت‌های سال ۲۰۲۳ ادامه یافت.

در این شکایت‌ها ده‌ها ایالت، این شرکت را به طراحی سکو‌هایی با خاصیت اعتیادآوری برای نوجوانان، پنهان کاری درباره پیامد‌های این سکو‌ها و نقض قوانین فدرال مربوط به داده‌های مربوط به کودکان زیر ۱۳ سال (که طبق مقررات نباید در این سکو‌ها حضور داشته باشند) متهم کرده‌اند.

راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، از این توافق به عنوان «لحظه‌ای مهم برای اصلاح صنعتی که به کودکان مان آسیب می‌رساند»، و اقدامی هم تراز با تدابیر اعمال شده علیه صنعت دخانیات، یاد کرد و آن را عاملی دانست که «شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان کم خطرتر می‌سازد».

با این حال، این توافق که به امضای ۵۱ ایالت و قلمرو آمریکا رسیده است، فقط شامل حال نوجوانان ساکن در ایالت‌های امضا کننده می‌شود و هیچ گونه سابقه‌ای برای سایر مناطق یا «هیچ حوزه قضایی بین المللی» ایجاد نمی‌کند.

این توافق همچنین به دعاوی حقوقی گسترده‌ای که خانواده‌ها و مناطق آموزشی علیه شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده‌اند، پایان نمی‌دهد. پل اشمیت، وکیل پرونده، روز چهارشنبه اعلام کرد «مذاکراتی» با این شاکیان داشته، اما درباره نتیجه آن اظهارنظری نکرد.

این توافق به منزله «پذیرش مسئولیت» نیست و شرکت متا همچنان اتهامات وارده را رد می‌کند. سی جی ماهونی، مدیر ارشد حقوقی این شرکت، اعلام کرد: «این چارچوب فقط در صورتی کارآمد خواهد بود که سایر شرکت‌های هم صنف ما نیز آن را بپذیرند».

از مجموع ۱۷ میلیارد دلار کمی بیش از ۱۲ میلیارد دلار آن تضمین شده است و بخش عمده آن قرار است طی اقساط سالانه و در بازه زمانی منتهی به سال ۲۰۳۵ پرداخت شود.

پنج میلیارد دلار باقی مانده فقط در صورتی قابل پرداخت خواهد بود که شرکت‌های اسنپ، تیک تاک و یوتیوب، که هیچ گونه الزامی برای انجام این کار ندارند، با پذیرش قوانین و پرداخت‌های مشابه موافقت کنند. راب بونتا همچنین اعلام کرد «مذاکراتی با تیک تاک» داشته، اما جزئیات آن را فاش نکرد.

ظرف شش ماه، کاربران ۱۳ تا ۱۷ ساله به طور پیش فرض از نیمه شب تا ساعت ۶ صبح، به استثنای سرویس‌های پیام رسان، مسدود خواهند شد و در مجموع به دو ساعت در روز در اینستاگرام و فیس بوک محدود می‌شوند و تعداد «لایک ها» پنهان خواهد ماند.

فقط والدین، که حساب کاربری آنها باید به حساب کاربری نوجوان متصل باشد، می‌توانند این تنظیمات را به غیر از فیلتر‌هایی که شبیه جراحی زیبایی و ممنوع هستند، تغییر دهند. این توافق در بحبوحه دادرسی‌هایی حاصل شد که از ۱۸ آگوست در حضور هیئت منصفه در اوکلند واقع در کالیفرنیا آغاز شده است. این توافق همچنین، پس از دو حکم محکومیت علیه متا که امسال در پرونده‌های مشابه در لس آنجلس و نیومکزیکو، که هر دو در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر هستند، آغاز شده است.

متا با تاکید بر «حساب‌های ویژه نوجوانان» که در سال ۲۰۲۴ راه اندازی شدند، از خود دفاع کرد؛ این حساب‌ها برخلاف نسخه‌های پیشین که اختیاری بودند و به ندرت فعال می‌شدند، دارای تنظیمات پیش فرض محدود کننده‌ای هستند.

آدام موسری، رئیس اینستاگرام، روز سه شنبه اعتراف کرد با وجود اینکه شرکت می‌دانست فقط «۱ یا ۲ درصد» از افراد زیر سن قانونی از ابزار «استراحت» استفاده می‌کنند، از موفقیت آن تعریف کرده است.

مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، که در فهرست شاهدان بود، از پاسخ به سوالات طفره رفت. دادستان کل راب بونتا اعلام کرد: «دادگاه برای متا خوب پیش نمی‌رفت».

ایوان گونزالس راجرز، قاضی فدرال نیز گفت انتظار دارد این توافق «به سرعت» تصویب شود و آن را «راهی عالی» برای حل مسائل «واقعا بغرنج» می‌داند.

با این حال، این قاضی به حلقه ضعیف این سازوکار اشاره و اعلام کرد: چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که «والد ناظر» واقعا همان والد یا سرپرست قانونی است؟ متا این مسئله را «چالشی بسیار دشوار» دانست که توافق نامه برای آن «راهکاری دقیق» ارائه نکرده است.

ایوان گونزالس راجرز افزود: «موضوع پیچیده‌ای است و من این حرف را بی دلیل نمی‌زنم»؛ او همچنین به وضعیت «جوانانی اشاره کرد که در پی یافتن جامعه‌ای (هم فکر و حامی) هستند، آن هم زمانی که والدین شان هویت و ماهیت آنها را چندان پذیرا نیستند».

این توافق به حدود پانزده پرونده حقوقی در دادگاه‌های ایالتی، از جمله محاکمه‌ای که از اواخر ژوئیه در تنسی در جریان بود، پایان می‌دهد. ایالت‌های نیومکزیکو و فلوریدا این توافق را امضا نمی‌کنند و به پیگیری دعاوی حقوقی خود ادامه می‌دهند.

جیمز گریملمن، استاد حقوق دانشگاه کرنل، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «متا با همان واقعیت ناخوشایندی روبروست که تولید کنندگان آزبست با آن مواجه بودند: اگر مسئول شناخته شوید، سیل شکایت‌ها همچنان ادامه خواهد یافت. پرونده آزمایشی به پایان رسیده، اما شکایت‌ها علیه متا تازه آغاز شده است».