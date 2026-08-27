به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیر کل تعاون روستایی استان گفت: از زمان شروع برداشت گندم در استان کشاورزان گندم مازاد بر نیاز خود را به ۱۳ مرکز خرید تضمینی در استان تحویل داده‌اند که تاکنون نزدیک به ۱۲ هزار تن دوبرابر سال گذشته است.

محسن کریمی افزود: امسال قیمت هر کیلو گرم خرید تضمینی ۴۹ هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شده است که حداکثر ظرف مدت دوماه توسط سازمان غله استان به حساب کشاورزان واریز می‌شود.