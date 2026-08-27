دادستان تهران با حضور سرزده در دادسرای ناحیه ۳۸ تهران، بر تسریع در رسیدگی‌ها، تکریم مراجعان و استفاده حداکثری از سامانه‌های الکترونیکی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی در این بازدید که با هدف بررسی مستقیم فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها و شناسایی موانع انجام شد، با حضور در شعب و استخراج پرونده‌ها، تذکرات لازم را برای ارتقای کیفیت رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی ارائه کرد.

دادستان تهران با تأکید بر اینکه مردم ولی‌نعمت ما هستند، گفت: هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید به دلیل بی‌نظمی یا عدم پاسخگویی مناسب، با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند.

دادستان تهران بر مدیریت دقیق اوقات احتیاطی و جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید کرد و گفت: تعیین وقت‌های احتیاطی باید متناسب با وضعیت پرونده باشد.

صالحی همچنین بر ضرورت حفظ روحیه جهادی، نظم و انضباط اداری و پاسخگویی سریع به مطالبات قضایی مردم تأکید کرد.