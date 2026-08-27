به مناسبت هفته دولت طرح های عمرانی ، اقتصادی و خدماتی در شهرستان های میامی و آرادان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، به مناسبت هفته دولت در شهرستان میامی ۱۲۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۴۵۶ میلیارد تومان افتتاح شد .

در آرادان هم طرح های نهضت ملی مسکن ، نیروگاه خورشیدی و بهره‌برداری مدرسه طرح هایی بود که به مناسبت هفته دولت افتتاح شد.

به گفته فرماندار آرادان، ۷۷ طرح عمرانی، اقتصادی و صنعتی با اعتبار هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در هفته دولت در این شهرستان افتتاح و یا کلنگ زنی شد .

رضا حسنی گفت: این طرح‌ها شامل ۵۲ طرح عمرانی با اعتبار سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و چهار طرح اقتصادی با اعتبار ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال است که به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: آغاز اجرای ۲۱ طرح نیز در دستور کار است.