دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق از کشف ۱۸۰ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز و مایع تخمیرشده مورد استفاده در تهیه مشروبات الکلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زمان زاده افزود: این عملیات در پی رصد اطلاعاتی و با تلاش مأموران نیروی انتظامی به انجام رسید و متهم با قرار تأمین بازداشت گردید.

وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با جرایم مرتبط با تهیه، توزیع و نگهداری مشروبات الکلی اظهار داشت: مبارزه با این‌گونه جرایم به عنوان یکی از مصادیق بارز جرایم ضد اخلاق و مخل امنیت اجتماعی، همواره در اولویت دستگاه قضایی قرار داشته و با متخلفان با قاطعیت برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق اظهار کرد: حجم بالای مشروبات و مواد اولیه کشف‌شده، بیانگر عزم راسخ دستگاه قضایی و ضابطان در مقابله با شبکه‌های تهیه و توزیع مشروبات الکلی است.