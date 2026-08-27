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کیانا فتحی، کاراتهکای چهارمحال و بختیاری، با کسب مقام نایبقهرمانی در رقابتهای بینالمللی «Turkish Open» در شهر استانبول، برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش استان افزود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، این رقابتها که از ۲۸ مرداد تا یکم شهریور با حضور نمایندگان ۲۲ کشور از سراسر جهان برگزار شد، شاهد رقابتهای نزدیک و حساس میان ورزشکاران نخبه کاراته بود.
در این دوره از مسابقات، کیانا فتحی، نماینده شایسته استان، در رده سنی جوانان و وزن منفی ۵۳ کیلوگرم به روی تاتامی رفت. وی در میان ۳۲ نماینده اعزامی از جمهوری اسلامی ایران، با ارائه مبارزاتی فنی، توانست به مرحله نهایی مسابقات راه یافته و در نهایت نشان نقره و جایگاه نایبقهرمانی این رقابتها را از آنِ خود کند.
استاد «غزل شریفی» به عنوان مربی، هدایت و همراهی این ورزشکار را در تمامی مراحل این مسابقات بینالمللی بر عهده داشت.