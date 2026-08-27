پخش زنده
امروز: -
مسابقه فوتسال گیتی پسند و گهر زمین، مرحله یک چهارم نهایی والیبال ایران و پاکستان و مراسم قرعهکشی لیگ قهرمانان اروپا، زنده از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور، دو تیم گیتی پسند اصفهان و گهر زمین سیرجان، امروزبا هم دیدار میکنند.
این مسابقه ساعت ۱۶ با گزارشگری اختصاصی و زنده از شبکه ورزش پخش می کند.
گهرزمین سیرجان تا اینجای جدول با ۳ امتیاز در رده چهارم و گیتی پسند با ۱ امیتاز در جایگاه چهارم ایستاده است.
در ادامه پوشش رقابتهای والیبال زیر ۱۷ سال پسران قهرمانی جهان، امروز از ساعت ۱۷:۳۰، در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات، رقابت بین تیم ملی کشورمان با پاکستان زنده پخش میشود.
دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا ۷ شهریور به میزبانی دوحه قطر در حال برگزاری است.
مراسم قرعهکشی مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۰۲۶–۲۰۲۷ امروز از ساعت ۱۹:۳۰ زنده پخش می شود.
در این مراسم، گروهبندی تیمهای حاضر در رقابتهای فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا و مسیر آنها برای رسیدن به مهمترین جام باشگاهی قاره اروپا مشخص خواهد شد.