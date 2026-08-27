به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با تقارن خجسته «هفته دولت» و «هفته وحدت»، استاندار مازندران به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، با حضور در دفتر فرماندهی سپاه کربلا با سردار موحد، فرمانده این سپاه دیدار و بر لزوم هم‌افزایی همه‌جانبه برای توسعه و آبادانی استان تاکید کردند.

در این دیدار صمیمانه که در دفتر فرماندهی سپاه کربلا مازندران برگزار شد، عالی‌ترین مقام اجرایی استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همچنین تبریک ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، از نقش‌آفرینی‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ و همیشگی سپاه در عرصه‌های مختلف قدردانی کرد.

دکتر مهدی یونسی در این نشست، تعامل و همراهی دولت و سپاه را بازوی محرک پیشرفت استان دانست و اظهار داشت: تقارن هفته دولت با هفته وحدت، پیام‌آور انسجام، همدلی و کارِ جهادی است. امروز سپاه پاسداران نه تنها در عرصه تامین امنیت پایدار، بلکه در میدان محرومیت‌زدایی، عمرانی و فرهنگی، یاری‌گر اصلی دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم ولایتمدار مازندران است.

در ادامه این دیدار، سردار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا مازندران نیز ضمن عرض خیرمقدم و تبریک هفته دولت به دولتمردان و خادمان ملت در استان، بر آمادگی کامل این نهاد انقلابی برای پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌محور استانداری تاکید کرد.

سردار موحد با اشاره به رسالت مشترک همه مسئولان در جلب رضایت عمومی افزود: سپاه کربلا همواره خود را خادم مردم و در کنار دولت می‌داند. در شرایط کنونی، این وحدت رویه و یکپارچگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظامی و امنیتی، سدی محکم در برابر توطئه‌های دشمنان و فرصتی طلایی برای حل مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم است.

همچنین در بخش دیگری از این نشست، مصطفی سوادکوهی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با ارائه گزارشی اجمالی از وضعیت استان، بر اهمیت هماهنگی و تبادل نظر مستمر شورای تامین و مجموعه سپاه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشبرد طرح‌های فرهنگی تاکید کرد.