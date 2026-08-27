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دادستان تهران بر رسیدگی سریع، دقیق و قاطع به پروندههای ارزی و تراستی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی در جلسه پیگیری پروندههای ارزی و تراستی با حضور ضابطان، مدیران بانک مرکزی و قضات رسیدگیکننده، با اشاره به اهمیت حوزه ارزی و نقشه دشمن برای ایجاد فشار اقتصادی، گفت: دستگاه قضایی در چارچوب قانون با افرادی که با سوءاستفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشور موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم میکنند، برخورد قاطع خواهد کرد.
دادستان تهران بر ضرورت هماهنگی و تعامل مؤثر میان ضابطان، بانک مرکزی و مراجع قضایی تأکید کرد و افزود: رسیدگی به پروندهها باید با سرعت، دقت و قاطعیت انجام شود و نباید اطاله دادرسی موجب تضییع حقوق عمومی یا استمرار تبعات اقدامات مجرمانه شود.