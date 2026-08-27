وزیر امور اقتصادی و دارایی:
هیچ محدودیتی برای تأمین مالی بازسازی تأسیسات پارس جنوبی نباید وجود داشته باشد
سید علی مدنیزاده در بازدید از تأسیسات آسیبدیده پارس جنوبی از آغاز عملیات بازسازی با جدیت بالا خبر داد.
مدنی زاده با تأکید بر اینکه در تهران نیز بر رفع موانع تأمین مالی تمرکز داریم، افزود: تأکید بسیار زیادی داشتیم که هیچ مانعی برای تأمین مالی وجود نداشته باشد. هر جا بروکراسی یا محدودیتی در مسیر تأمین مالی هست، به ما منتقل کنند تا آن را رفع کنیم.
وی با اشاره به برنامههای زمانی بازسازی تصریح کرد: قول گرفتیم که امسال نیمی از محدودیتهای گازی برطرف شود و برای سال آینده نیز قبل از زمستان به نتیجه برسد.
وزیر اقتصاد در پایان بیان کرد که تنها محدودیت باقیمانده، محدودیت زمانی ساخت است و سایر موانع باید با همکاری دستگاهها مرتفع شود.