پخش زنده
امروز: -
تکواندوکار کرمانشاهی در مسابقههای انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور ناشنوایان با کسب عنوان نخست وزن ۶۷ کیلوگرم نشان طلای این رقابتها را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شبنم یاری، تکواندوکار کرمانشاهی در مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور ناشنوایان با کسب عنوان نخست وزن ۶۷ کیلوگرم صاحب نشان طلا شد.
مسابقه های ناشنوایان قهرمانی کشور با حضور جمعی از تکواندوکاران ناشنوای کشور و با هدف شناسایی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در ترکیب تیم ملی برگزار شد.
مسابقه های انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور، یکی از مراحل مهم شناسایی استعدادها و ارزیابی ورزشکاران برای حضور در اردوها و رقابتهای ملی است و قهرمانی شبنم یاری میتواند زمینه حضور این تکواندوکار کرمانشاهی در مراحل بعدی انتخابی تیم ملی را فراهم کند.