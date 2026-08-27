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آیتالله العظمی نوری همدانی در پیامی به کنفرانس وحدت، همگرایی مسلمانان و همکاری حاکمان کشورهای اسلامی را برای همگان ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیتالله العظمی نوری همدانی، مرجع تقلید شیعیان در پیامی به چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با تأکید بر اینکه همگرایی مسلمانان و همکاری حاکمان کشورهای اسلامی، ضرورتی برای همگان است، گفت: عزت و امنیت کشورهای اسلامی از یکدیگر جدا نیست. نمیتوان انتظار داشت کشوری اسلامی در میان ضعف، ناامنی و تفرقه سایر کشورهای اسلامی، به امنیت و اقتدار پایدار دست یابد. دشمن مشترک از اختلاف مسلمانان استفاده میکند و آنچه دست طمع او را از بلاد اسلامی کوتاه میسازد، بیداری، بصیرت، اتحاد و همکاری ملتها و دولتهای مسلمان است.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَیِّدِنَا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسِمِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدٍ، وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ، سِیَّمَا بَقِیَّةِ اللَّهِ فِی الْأَرَضِینَ، وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِینَ إِلَى یَوْمِ الدِّینِ.
«وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ»
در آغاز، سالروز ولادت با سعادت پیامبر مکرم صلوات الله و سلامه علیه و هفته وحدت را به همه امت اسلامی و به شما عزیزان شرکت کننده در این اجلاسیه مبارک تهنیت عرض میکنم و از مسئولان محترمی که در برگزاری این محفل ارزشمند نقش داشتهاند صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم.
در همینجا، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی، «رحمتاللهعلیه»، به ارواح مطهر شهدای دفاع مقتدرانه ایران اسلامی در برابر تهاجم و تجاوز آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی درود و سلام میفرستیم و به ویژه از قائد شهید و عظیم الشأن و پرچمدار وحدت امت حضرت آیت الله العظمی خامنهای «رضوانالله علیه» یاد میکنیم و علو درجات این عزیزان را از خدای بزرگ مسألت داریم.
وحدت و تقریب مسلمانان در طول تاریخ اسلام از ضروریات بوده است؛ لکن امروز که دشمنان اسلام با همه توان درصدد تضعیف مسلمانان، ایجاد اختلاف و تسلط بر کشورهای اسلامی هستند، این امر از اهمیت مضاعفی برخوردار است و لزوم عقلی و وجوب شرعی آن بیش از هر زمان دیگری آشکار میباشد. قرآن کریم مسلمانان را به اعتصام به حبلالله دعوت نموده و از نزاع و تفرقهای که موجب سستی و از بین رفتن قدرت و شوکت آنان میشود، صریحاً نهی فرموده است.
البته تقریب و وحدت به این معنا نیست که پیروان مذاهب اسلامی از مبانی و معتقدات خود دست بردارند. اختلاف علمی باید در محیط علم و تحقیق باقی بماند و نباید وسیله نزاع، عداوت، تکفیر و ریختهشدن خون مسلمانان گردد. علمای اسلام در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی بر عهده دارند و باید با بصیرت و آگاهی، مانع آن شوند که اختلافات مذهبی دستاویز دشمنان اسلام برای ایجاد فتنه و تفرقه در میان مسلمانان گردد.
امروز دشمنان اسلام، و در رأس آنان آمریکا و رژیم صهیونیستی، چیزی جز ضعف، تفرقه و عقبماندگی مسلمانان را نمیخواهند. سادهاندیشی است اگر کسی تصور کند این دو جریان، مستقل از یکدیگر و در پی اهدافی متفاوت هستند. تجربه سالهای گذشته بهخوبی نشان داده است که هدف آنان استیلا بر منطقه و جلوگیری از قدرت یافتن کشورهای اسلامی است.
این تصور که دشمنی آنان تنها با جمهوری اسلامی ایران است، اندیشهای بغایت ساده و بسیط است. حاکمان منطقه بدانند که رژیم صهیونیستی با هر کشور اسلامی قدرتمندی که بخواهد روی پای خود بایستد، مستقل زندگی کند و زیر بار سلطه بیگانگان نرود، مشکل خواهد داشت. امروز جمهوری اسلامی ایران آماج دشمنی آنان است و فردا هر کشور اسلامی دیگری که در مسیر استقلال و اقتدار گام بردارد، میتواند هدف همین دشمنی قرار گیرد.
بر این اساس، همگرایی مسلمانان و همکاری حاکمان کشورهای اسلامی، ضرورتی برای همگان است. اینکه تصور شود فلان کشور بیش از دیگران محتاج همکاری و تقریب است و دیگران نیازی به آن ندارند، با واقعیتهای جهان اسلام سازگار نیست. اتحاد، انسجام و همکاری، نیاز همه ملتها و دولتهای اسلامی است.
عزت و امنیت کشورهای اسلامی از یکدیگر جدا نیست. نمیتوان انتظار داشت کشوری اسلامی در میان ضعف، ناامنی و تفرقه سایر کشورهای اسلامی، به امنیت و اقتدار پایدار دست یابد. دشمن مشترک از اختلاف مسلمانان استفاده میکند و آنچه دست طمع او را از بلاد اسلامی کوتاه میسازد، بیداری، بصیرت، اتحاد و همکاری ملتها و دولتهای مسلمان است.
جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، وحدت مسلمانان، عزت اسلام و استقلال کشورهای اسلامی را از اصول اساسی خود دانسته و در این مسیر نیز هزینههای فراوانی متحمل شده است. رهبری، مسئولان، نیروهای نظامی و مردم ایران به ضرورت این همگرایی واقف و بر آن وفادارند.
لکن چه باید کرد که با کمال تأسف، گاهی بخشی از سرزمینهای مسلمانان بهعنوان پایگاهی برای تهدید یا حمله به جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته میشود. روشن است که دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور، حقی مشروع و تکلیفی مسلّم است و هرگاه تجاوزی صورت گیرد، جمهوری اسلامی ایران ناچار به دفع متجاوز و مهاجم خواهد بود. این دفاع، در حقیقت و در درازمدت، دفاع از امنیت منطقه و ملتهای مسلمانی نیز هست که دشمن مشترک در پی سلطه بر آنان است.
بی تردید امت اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر به آموزه گرانبهای وحدت نیازمند است. شرائط کنونی دنیای اسلام و تجاوزات و تعرضات دشمنان عنود به پیکره امت اسلامی در فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و ایران و یمن و حضور شوم و نامیمون دشمن سفاک در کشورهایی از منطقه ما و جهان اسلام توجه بیش از پیش ملتها و دولتهای مسلمان را به حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه و نزاع داخلی ضروری میکند.
در این فرصت چند نکته را از باب یادآوری بیان میکنم:
۱. وحدت و تقریب و پرهیز از اختلاف و تفرقه همواره و به ویژه در شرائط کنونی لازم عقلی و واجب شرعی است و هر سخن و اقدامی که موجب جدایی مسلمانان از یکدیگر شود بی شک در مسیر خواسته دشمنان امت است.
۲. اصلیترین دشمن امت در این زمان رژیم پلید و اشغالگر صهیونیستی و حامیان ستمکار آن هستند که سرزمینهای اسلامی و اماکن مقدس مسلمانان را اشغال کرده و زنان و کودکان و بی گناهان را به قتل میرسانند و عامل اصلی ناامنی و جنگ در منطقه ما هستند. هر نوع رابطه با این رژیم و کمک به بقای آن قطعاً با مصالح امت در تضاد و تعارض است و لازم است که ملتهای مسلمان به صورت یکپارچه و متحد در برابر این دشمن مشترک بایستندو از مساعدت و یاری مسلمانان مظلوم فلسطین و لبنان و دیگر نقاطی که مورد هجوم این دشمنان قرار گرفتهاند دریغ نکنند.
۳. از دولتهای مسلمان انتظار میرود که بیش از پیش بر اتحاد و همکاری مشترک توجه کنند و برای تأمین امنیت کشورهای خود از اتکاء به دشمنان امت که بجز منافع خود و منافع رژیم اشغالگر به چیز دیگری نمیاندیشند پرهیز کنند. باید توجه داشت که حضور این دشمنان در منطقه ما بجز ناامنی و فساد هیچ گونه اثر دیگری ندارد.
۴. در این میان وظیفه علمای اسلام بسیار مهم و سنگین است. علما بایستی مردم و حکومتها را به وحدت، بصیرت و دشمن شناسی دعوت کنند و در تألیف قلوب و جلوگیری از اختلاف و تفرقه پیشگام باشند. حوزههای علمیه، دانشگاهها و مراکز علمی جهان اسلام باید محل گفتوگوهای عالمانه و دفاع از مصالح مسلمین باشند نه آنکه خدای ناکرده اسباب توسعه اختلافات مذهبی و تضعیف صفوف مسلمانان شوند.
در اینجا ضمن آرزوی توفیق برای شما شرکت کنندگان محترم در این کنفرانس تقاضا دارم که در گفتوگوهای خود راههای عملی تقویت ارتباط و همکاری میان دولتها و مردم و مراکز علمی و دینی دنیای اسلام را مورد توجه قرار داده و نقشهها و توطئههای دشمنان برای جدایی و تفرقه میان مسلمانان را برای امت تبیین کنید.
در پایان از ذات اقدس الهی مسئلت دارم که امت اسلامی را به عزتی که شایسته آن است برساند و مشکلات مسلمانان را اصلاح فرماید و قلوب آنان را به هم نزدیک بگرداند و دست دشمنان را از سرزمینهای اسلامی کوتاه فرماید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
حسین نوری همدانی