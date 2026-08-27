به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سیدکاظم نورمفیدی در دیدار با دادستان کل کشور گفت:قوه قضائیه مهمترین جایگاه در نظام اسلامی است و با موضوع حقوق مردم سرو کار دارد.

وی افزود: ما باید برای احقاق حق خودمان در مراجع بین المللی تلاش کنیم و در این زمینه تلاش‌های خوبی از طرف مسئولان عالی انجام شده است و وحدت و انسجام خوبی در بین مسئولان حاکم است.

دادستان کل کشور برای حضور در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گلستان به گرگان سفر کرده است.

با توجه به انتصاب حیدر آسیابی رئیس کل سابق دادگستری گلستان به عنوان رئیس سازمان زندان‌های کشور محمود اسپانلو به عنوان رئیس کل دادگستری گلستان منصوب شده است.