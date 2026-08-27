به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، علیرضا زندیان، با اشاره به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به کشور عراق و برگزاری نشست با فعالان اقتصادی دو کشور، گفت: ایران و عراق دو کشور همسایه با اشتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی عمیق هستند و توسعه روابط اقتصادی میان آنها، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش مراودات اقتصادی با عراق در شرایط تحریم‌های ظالمانه، یک فرصت راهبردی است تصریح کرد: توسعه این روابط می‌تواند به کاهش وابستگی‌ها و خنثی‌سازی فشار‌های خارجی کمک شایانی کند.

وی در ادامه با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در گسترش تعاملات اقتصادی، خاطرنشان کرد: باید با تسهیل قوانین، حذف بروکراسی‌های زائد و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر لزوم تقویت رایزن‌های اقتصادی، به‌ویژه از میان مرزنشینان آشنا به بازار‌های هدف، گفت: و حضور مستمر و کارشناسی‌شده این رایزن‌ها در بازار‌های منطقه، تأثیر بسزایی در شناسایی فرصت‌های تجاری، جذب سرمایه‌گذار خارجی و توسعه صادرات خواهد داشت.

زندیان همچنین با مثبت ارزیابی کردن سفر رئیس مجلس به عراق و دیدار با فعالان اقتصادی اظهار داشت: اینگونه دیدارها، بستر مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌های مغفول‌مانده و ارائه راهکار‌های عملیاتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی است