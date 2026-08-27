اینترنت پرسرعت ۴G همراه اول به روستای «بُل» بخش بلده رسید

اینترنت پرسرعت ۴G همراه اول به روستای «بُل» بخش بلده رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با اجرای پروژه USO و با هدف توسعه پوشش اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی، سایت همراه اول روستای «بل» از توابع بخش بلده شهرستان نور با حضور فرماندار شهرستان نور، معاونان فرمانداری، بخشدار بلده، رییس اداره مخابرات نور و جمعی از مسئولان محلی و دهیاری و شورای اسلامی این روستا، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در حاشیه تشریح پروژه‌های حوزه فاوا در هفته دولت گفت؛ در این پروژه، یک سایت جدید تلفن همراه با دکل ۴۸ متری و با استفاده از فناوری‌های ۲G و ۴G، راه‌اندازی شده است که نقش مؤثری در ارتقای پوشش و کیفیت خدمات ارتباطی این منطقه خواهد داشت.

اعزی در ادامه افزود: این اقدام در چارچوب طرح توسعه خدمات عمومی و اجباری روستایی USO و با هدف توسعه عدالت ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتالی، بهبود دسترسی مشترکین به خدمات ارتباطی و ارتقای کیفیت ارتباطات مردم در روستای بُل و مناطق پیرامونی آن انجام شده است.

مدیرکل فاوای مازندران تصریح کرد: افتتاح این سایت، گامی مؤثر در مسیر تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم‌سازی ارتباطی پایدار و باکیفیت برای مردم منطقه به شمار می‌رود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در انتها با اشاره به برنامه ریزی اجرای ۳ پروژه ارتباطی دیگر در بخش بلده شهرستان نور، خاطرنشان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون بالغ بر ۱۰ پروژه ارتباطی با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان در شهرستان نور اجرایی شده و به بهره برداری رسیده است.