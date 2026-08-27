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معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: روایت نو، تبلیغات مناسب، برگزاری جشنواره، و افزایش دسترسی پروازها به رونق گردشگری کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی حسنلو در صد و یکمین جلسه شورای اداری کیش با اشاره به تمهیدات توسعه گردشگری، گفت: شهریور پارسال حدنصاب جدیدی در جذب مسافر از سال ۹۶ تا ۴۰۴ در کیش ثبت شد.
او افزود: جنگ تحمیلی سوم شرایط گردشگری کیش را تحت تأثیر قرار داد و با مدیریت و تلاش سعی داریم شرایط گردشگری کیش را تقویت کنیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه و دبیر جلسه نیز در این نشست گزارشی از تمهیدات و تسهیلات ستاد مدیریت بحران در شرایط جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.
محمدحسین حسنی گفت: مهمترین دغدغه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مسئولان، حفظ آرامش و تأمین نیازهای مردم بود.