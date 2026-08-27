معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: روایت نو، تبلیغات مناسب، برگزاری جشنواره، و افزایش دسترسی پرواز‌ها به رونق گردشگری کمک می‌کند.

لازمه رونق کیش، تبلیغات مناسب، دسترسی به پرواز‌ها و برگزاری جشنواره‌ها

لازمه رونق کیش، تبلیغات مناسب، دسترسی به پرواز‌ها و برگزاری جشنواره‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علی حسنلو در صد و یکمین جلسه شورای اداری کیش با اشاره به تمهیدات توسعه گردشگری، گفت: شهریور پارسال حدنصاب جدیدی در جذب مسافر از سال ۹۶ تا ۴۰۴ در کیش ثبت شد.

او افزود: جنگ تحمیلی سوم شرایط گردشگری کیش را تحت تأثیر قرار داد و با مدیریت و تلاش سعی داریم شرایط گردشگری کیش را تقویت کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه و دبیر جلسه نیز در این نشست گزارشی از تمهیدات و تسهیلات ستاد مدیریت بحران در شرایط جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.

محمدحسین حسنی گفت: مهمترین دغدغه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مسئولان، حفظ آرامش و تأمین نیاز‌های مردم بود.