به مناسبت روز کارمند از بیش از ۷۰ مدیر و کارمند نمونه در شهرستان بستک قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه شهرستان بستک در این مراسم گفت: مردم همواره نظاره گر عملکرد مسئولان هستند و باید با حرکت به سوی معنویت موجب تقویت و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه شویم.

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری افزود: کارکزاران دولت باید با عملکرد مناسب پاسدار خون شهدا باشند.

محمد جلالی فرماندار شهرستان نیز بستک گفت: کشور در مدیریت عالی قرار دارد و با اقتدار، مسیر عزت و سربلندی را طی می‌کند.