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همزمان با هفته دولت، طرح های آب و فاضلاب شهرستان بردسکن با اعتباری بیش از ۶۴۶ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
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محمد صادقی، اظهار کرد:در قالب این طرحها، ۱۰ حلقه چاه عمیق و نیمهعمیق با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال حفر و تجهیز شده است که نقش مهمی در افزایش ظرفیت
تأمین آب شهرستان خواهد داشت.
وی افزود:همچنین پروژه آبرسانی به روستای سعادتآباد با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال اجرا و به بهرهبرداری رسید.
صادقی، اصلاح و بازسازی ۲۷.۵ کیلومتر از شبکههای فرسوده آبرسانی با اعتبار ۲۷۵ میلیارد ریال را از دیگرطرح های افتتاحشده عنوان کرد و گفت: نوسازی شبکههای فرسوده
ضمن کاهش هدررفت آب، موجب افزایش پایداری و کیفیت خدماترسانی به مشترکان خواهد شد.
وی همچنین از بهرهبرداری طرح آبرسانی به طرح نهضت ملی مسکن شهر شهرآباد با اعتبار ۷۱ میلیارد ریال خبر داد و افزود: مهندسی مجدد چاهها و ایستگاههای پمپاژ مجتمع
آبرسانی نوبهار کوهپایه نیز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال انجام شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بردسکن با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار آب، خاطرنشان کرد: توسعه و بهسازی تأسیسات آبرسانی، افزایش ظرفیت منابع تأمین آب و اصلاح
شبکههای فرسوده از اولویتهای این مجموعه برای ارتقای بهرهوری و استمرار خدماترسانی به مردم است
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بهرهبرداری از این طرح ها درهفته دولت، گامی مؤثر در راستای تقویت زیرساختهای آبرسانی، افزایش پایداری تأمین آب و بهبود خدماترسانی به شهروندان و روستاییان
شهرستان بردسکن به شمار میرود.