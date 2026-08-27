همزمان با هفته دولت، طرح های آب و فاضلاب شهرستان بردسکن با اعتباری بیش از ۶۴۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

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ظرفیت تأمین آب، اصلاح شبکه‌های فرسوده و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

محمد صادقی، اظهار کرد:در قالب این طرح‌ها، ۱۰ حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق با اعتباری بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال حفر و تجهیز شده است که نقش مهمی در افزایش ظرفیت

تأمین آب شهرستان خواهد داشت.

وی افزود:همچنین پروژه آبرسانی به روستای سعادت‌آباد با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال اجرا و به بهره‌برداری رسید.

صادقی، اصلاح و بازسازی ۲۷.۵ کیلومتر از شبکه‌های فرسوده آبرسانی با اعتبار ۲۷۵ میلیارد ریال را از دیگرطرح های افتتاح‌شده عنوان کرد و گفت: نوسازی شبکه‌های فرسوده

ضمن کاهش هدررفت آب، موجب افزایش پایداری و کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان خواهد شد.

وی همچنین از بهره‌برداری طرح آبرسانی به طرح نهضت ملی مسکن شهر شهرآباد با اعتبار ۷۱ میلیارد ریال خبر داد و افزود: مهندسی مجدد چاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ مجتمع

آبرسانی نوبهار کوهپایه نیز با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال انجام شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بردسکن با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار آب، خاطرنشان کرد: توسعه و بهسازی تأسیسات آبرسانی، افزایش ظرفیت منابع تأمین آب و اصلاح

شبکه‌های فرسوده از اولویت‌های این مجموعه برای ارتقای بهره‌وری و استمرار خدمات‌رسانی به مردم است

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بهره‌برداری از این طرح ها درهفته دولت، گامی مؤثر در راستای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی، افزایش پایداری تأمین آب و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و روستاییان

شهرستان بردسکن به شمار می‌رود.