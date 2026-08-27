وزیر نیرو گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار به صورت نقد برای خرید تجهیزات اختصاص می‌یابد و بخش دیگری از منابع نیز به‌صورت اوراق تأمین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عباس علی آبادی در گفت و گوی ویژه خبری با موضوع خدمات و دستاورد‌های دولت در حوزه آب و انرژی، با اشاره به اهمیت رفع ناترازی برق و مدیریت منابع آب، گفت: همه تلاش دولت چهاردهم خدمت به مردم است و در وزارت نیرو نیز رفع ناترازی در بخش برق و تأمین پایدار آب با جدیت دنبال می‌شود.

وزیر نیرو با اشاره به بزرگی و اهمیت طرح انتقال آب سرانی شیروان اظهار داشت: با اولویت بندی، منابع لازم برای این پروژه اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: منابع کشور محدود است و اجرای این طرح نیازمند تزریق اعتبارات و منابع مالی است که در همین راستا ۳۰۰ میلیارد تومان به‌صورت نقد برای خرید تجهیزات اختصاص می‌یابد و بخش دیگری از منابع نیز به‌صورت اوراق تأمین خواهد شد.

عباس علی آبادی با بیان اینکه ایران در شرایط اقلیمی خاصی قرار دارد و کشور پر آبی نیست، افزود: مصرف آب باید مدیریت شود و لازم است الگوی مصرف اصلاح شود.

علی آبادی ادامه داد: اعتبار اولیه طرح انتقال آب سرانی حدود ۶ همت بود، اما با توجه به شرایط و افزایش هزینه‌ها، این رقم اکنون به حدود ۲۰ همت رسیده است.

وی درباره انتقال آب از دریای عمان به خراسان شمالی نیز گفت: این موضوع تاکنون برای خراسان شمالی تعریف نشده است، اما تلاش ما این است که آب‌هایی که از دست می‌رود بازگردانده شود و در کنار آن، الگوی مصرف نیز تغییر کند.

وی افزود: برای خراسان شمالی باید نگاه ویژه‌ای به مدیریت مصرف آب داشت و از الگو‌های مناسب که در قانون نیز مورد تأکید قرار گرفته است، استفاده کرد.

وزیر نیرو با اشاره به موضوع فرسودگی شبکه‌های انتقال و توزیع آب، هدر رفت را یکی از مسائل مهم دانست و گفت: مردم سال گذشته همراهی خوبی در زمینه صرفه جویی داشتند و امسال نیز سه درصد کاهش مصرف داشته‌ایم؛ بنابراین باید به سمت درست مصرف کردن پیش برویم.

علی‌آبادی در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق اظهار داشت: مدیریت مصرف یک موضوع دائمی است و در کنار آن باید به سمت تولید برق از مسیر انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنیم.

وی افزود: در برنامه‌های انجام شده، ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی حرارتی و خورشیدی به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده و طرح‌هایی نیز در حوزه نیروگاه‌های بادی در برخی مناطق در دست اجراست.

وزیر نیرو همچنین از بومی‌سازی فناوری انرژی زمین‌گرمایی خبر داد و گفت: فناوری انرژی زمین‌گرمایی را بومی کرده‌ایم تا بتوانیم تولید برق را بهبود ببخشیم.

علی آبادی تأکید کرد: دولت چهاردهم بنا دارد نیاز‌های مردم را تأمین کند و این تلاش باید مستمر باشد. گاهی نیز لازم است با مطالعه، پیش‌بینی‌های علمی و توجه به ظرفیت‌های موجود، سخت‌گیری‌هایی در زمینه مصرف انجام شود تا بتوانیم ریسک‌ها را کاهش داده و شرایط را منطقی و پایدار کنیم.