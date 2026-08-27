هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور در بندرخمیر از از روند اجرای عملیات و وضعیت رفت و آمد در جاده بندرعباس–کهورستان–لار بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: جاده‌های بندرعباس–کهورستان–لار و همچنین حاجی‌آباد، به عنوان مسیر‌های ارتباطی مهم منطقه نقش موثری در اتصال جنوب به دیگر نقاط کشور دارد.

احمد مرادی افزود: با هدف تسهیل رفت و آمد خودرو‌های سبک و ارتقای ایمنی عبور و مرور، با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، عملیات ساخت و بهسازی جاده کهورستان -لار با سرعت در حال اجراست.

فرماندار بندرخمیر نیز گفت: ۵۵ کیلومتر از جاده بندرعباس–کهورستان–لار در محدوده شهرستان بندرخمیر است.

مراد زرهی افزود: عملیات ساخت و تکمیل ۲۰ کیلومتر از این مسیر با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان تا آبان امسال تکمیل و زیر بار رفت و آمد می‌رود.

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