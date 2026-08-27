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جعفر میعادفر در سفر به قم با حضور در مرکز اورژانس ۱۱۵ استان، از نزدیک در جریان روند فعالیتها، ظرفیتهای عملیاتی و نحوه ارائه خدمت فوریتهای پزشکی به شهروندان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این بازدید که همزمان با هفته دولت و با حضور علی ابرازه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، انجام شد، آخرین وضع فعالیتهای اورژانس ۱۱۵ قم، ظرفیتهای موجود و روند ارائه خدمات فوریتهای پزشکی بررسی شد.
میعادفر در این بازدید، با تأکید بر ضرورت استمرار خدمترسانی مطلوب و بهموقع به مردم، ارتقای کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی و تقویت ظرفیتهای عملیاتی اورژانس را از اولویتهای مهم این مجموعه عنوان کرد.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین با حضور در جمع کارکنان و عوامل عملیاتی اورژانس ۱۱۵ قم، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی آنان، خدمترسانی بهموقع و مؤثر به بیماران و مصدومان را از مهمترین مأموریتهای اورژانس پیشبیمارستانی دانست.