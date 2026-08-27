وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه وحشی بافقی به عنوان یکی از مفاخر ملی و جهانی ایران، گفت: بستان سرای وحشی بافقی می‌تواند به یک «پاتوق ملی» و یکی از مقاصد گردشگری فرهنگی و ادبی کشور تبدیل شود.

نگاه نو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ظرفیت فرهنگی بافق

نگاه نو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ظرفیت فرهنگی بافق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین آغاز عملیات اجرایی بستان‌سرای وحشی بافقی که همزمان با هفته دولت برگزار شد، با بیان اینکه ایران سرزمینی سرشار از مفاخر فرهنگی، علمی، هنری و ادبی است، گفت: در مناطق مختلف کشور، مفاخری حضور دارند که هویت‌بخش آن منطقه هستند و بافق نیز در طول تاریخ، شخصیت‌های بزرگی را در خود پرورش داده است.

وی افزود: یکی از شخصیت‌های بارز و قابل‌توجهی که بافق را به ایران و جهان پیوند می‌دهد، وحشی بافقی است که از این منطقه برخاسته و نام بافق را با خود حمل می‌کند و به نوعی ویترین و تابلوی این منطقه به شمار می‌رود.

صالحی با اشاره به ظرفیت بستان‌سرای وحشی بافقی تصریح کرد: این مجموعه صرفاً نباید برای شهر و حتی استان دیده شود، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از مناطق گردشگری فرهنگی و ادبی کشور مورد توجه قرار گیرد.

فلاح فرماندار بافق، نیز با اشاره به برنامه‌های هفته دولت در این شهرستان گفت: طرح های مختلفی در بخش‌های بهداشت و درمان، گازرسانی، زیرساخت و انرژی خورشیدی در هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: مرکز جامع سلامت با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان و همچنین اورژانس بساب و خانه بهداشت روستای بشکان از جمله طرح‌های افتتاح‌شده در حوزه بهداشت و درمان بود.

فرماندار بافق ادامه داد: در بخش گازرسانی نیز ۲ روستای هدف گردشگری با جمعیت بالای ۲۰ خانوار که فاقد گاز بودند، گازرسانی شدند و با اجرای این طرح‌ها، دیگر روستای بالای ۲۰ خانوار فاقد گاز در شهرستان وجود ندارد.

فلاح با اشاره به طرح‌های حوزه انرژی خورشیدی اظهار کرد: نیروگاه چهار مگاواتی روستای برکوئیه و نیروگاه کوچک‌مقیاس موری‌آباد نیز از دیگر طرح‌های این حوزه هستند که برای نیروگاه موری‌آباد بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

وی مجموع افتتاحیه‌های هفته دولت امسال در بافق را بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حوزه صنعت و معدن نیز طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در دست پیگیری است که با توجه به زیرمجموعه بودن مجموعه سنگ‌آهن مرکزی بافق در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وزیر کار دعوت شده است تا پس از هفته دولت برای پیگیری این سرمایه‌گذاری‌ها به شهرستان سفر کند.

فرماندار بافق افزود: حجم این سرمایه‌گذاری‌ها بالغ بر ۴۶ همت است و امیدواریم با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روند اجرای این طرح‌ها آغاز شود.

نوروززاده شهردار بافق، نیز با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بستان‌سرای وحشی بافقی گفت: این طرح همزمان با هفته دولت در زمینی به مساحت بیش از ۵۲ هزار مترمربع در یکی از بهترین نقاط شهر و در ورودی بافق آغاز شده است.

وی افزود: عملیات زیرسازی و آماده‌سازی این مجموعه از امروز ادامه خواهد داشت و با توجه به اینکه عملیات فضای سبز مجموعه نیز از چند روز قبل آغاز شده است، امیدواریم نخلستان این مجموعه تا پایان سال به اتمام برسد.

شهردار بافق با بیان اینکه بستان‌سرای وحشی بافقی دارای عناصر مختلفی است، اظهار کرد: المان مرکزی مجموعه، تالار صدستون است و در کنار آن، فضا‌های خدماتی، پارکینگ و سایر خدمات مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

نوروززاده اعتبار اولیه پیش‌بینی‌شده برای اجرای این مجموعه را ۱۴۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مدت زمان پیش‌بینی‌شده برای تکمیل طرح سه سال است، اما امیدواریم با حمایت همه مسئولان و همراهی دولت، این طرح در مدت زمان کمتری تکمیل و به بهره‌برداری برسد.