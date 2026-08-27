نیروگاه شهیدسلیمی نکا در پنج ماه نخست امسال بیش از ۴ میلیارد و ۱۵۸ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی خالص تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا از تولید بیش از ۴ میلیارد و ۱۵۸ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی خالص در واحد‌های بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه شهیدسلیمی نکا طی پنج ماه امسال خبر داد.

نوراله ادبی فیروزجائی گفت: در پنج ماه امسال ۴ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۷۹۴ هزار کیلووات‌ساعت انرژی خالص در واحد‌های نیروگاه تولید و به شبکه برق کشور تزریق شد.

وی افزود: طی ماه گذشته نیز بیش از یک میلیارد و ۷۵ میلیون و ۲۹۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی خالص در واحد‌های نیروگاه تولید و تحویل شبکه سراسری برق کشور شد.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا با اشاره به مشکلات و محدودیت‌های موجود گفت: در پنج ماه گذشته ۴۳.۶ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه محقق شده است.

ادبی فیروزجائی افزود: در این مدت ۷۷.۶ درصد انرژی تولیدی در واحد‌های بخار و ۲۲.۴ درصد در بلوک سیکل ترکیبی تولید شده است.

وی بر ضرورت حفظ پایداری شبکه برق در همه فصول سال تأکید کرد و گفت: مدیریت مصرف برق نیازمند همراهی و مشارکت شهروندان است.

سرپرست شرکت مدیریت تولید برق نکا از شهروندان خواست با پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» و نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف، برای حفظ پایداری شبکه برق کشور همکاری کنند.