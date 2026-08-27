مهدی رزمیان، تکواندوکار شایسته استان فارس، به همراه ۹ ملی‌پوش دیگر به اردوی آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان جهت حضور در مسابقات گرندپری موجو کره جنوبی دعوت شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با نظر پیام خانلرخانی، سرمربی تیم ملی تکواندو ایران، اسامی ۱۰ تکواندوکار دعوت‌شده به اردوی آماده‌سازی تیم ملی بزرگسالان اعلام شد.

بر این اساس، مهدی رزمیان، نماینده شایسته استان فارس، به همراه ابوالفضل زندی، مهران برخورداری، امیرسینا بختیاری، آرین سلیمی، محمدحسین یزدانی، مهدی حاجی‌موسایی، علی‌اصغر علی‌مرادیان، دانیال بزرگی و رادین زینالی به این اردو دعوت شدند.

مهدی رزمیان، دارنده نشان طلای مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان، اهل شهرستان مرودشت فارس است .

اردوی تیم ملی تکواندو مردان از امروز با ورود ملی‌پوشان آغاز شده و تمرینات در محل اردو دنبال خواهد شد.

مسابقات گرندپری موجو کره جنوبی از ۱۳ تا ۱۶ شهریورماه برگزار می‌شود و نمایندگان کشورمان از روز ۱۴ شهریورماه رقابت خود را برابر حریفان آغاز خواهند کرد.