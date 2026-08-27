به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: تیم منتخب بانوان موی تای استان سیستان و بلوچستان به مسابقات کشوری انتخابی بازی‌های آسیایی داخل سالن اعزام شد.

ادهم کرد زابلی گفت: این رقابت‌ها از سوم لغایت ششم شهریورماه به میزبانی استان مرکزی شهر اراک برگزار شد.

وی ادامه داد: فاطمه ذوالفقاری بانوی موی تای کار سیستان و بلوچستان با چهار بازی فنی و بدون نقص طلای مسابقات را از آن خود کرد و جواز حضور در انتخابی مسابقات کشوری را کسب کند.