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مدال طلای مسابقات موتای قهرمانی کشور توسط بانوی سیستان و بلوچستان کسب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان گفت: تیم منتخب بانوان موی تای استان سیستان و بلوچستان به مسابقات کشوری انتخابی بازیهای آسیایی داخل سالن اعزام شد.
ادهم کرد زابلی گفت: این رقابتها از سوم لغایت ششم شهریورماه به میزبانی استان مرکزی شهر اراک برگزار شد.
وی ادامه داد: فاطمه ذوالفقاری بانوی موی تای کار سیستان و بلوچستان با چهار بازی فنی و بدون نقص طلای مسابقات را از آن خود کرد و جواز حضور در انتخابی مسابقات کشوری را کسب کند.