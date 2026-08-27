به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتیجه و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

رئال مادرید ۴ - ۱ رئال سوسیداد

برای رئال کیلیان امباپه در دقایق ۴۰، ۶۰ و ۸۰ و وینیسیوس ژونیور ۶۸ گلزنی کردند و گل تیم سوسیداد را لوکا سوچیچ در دقیقه ۴۴ وارد دروازه حریف کرد.



برنامه - پنجشنبه ۵ شهریور:

سلتاویگو - اوساسونا

بارسلونا - آتلتیک بیلبائو

در جدول لیگا تیم‌های رئال مادرید، سویا و رئال بتیس با ۶ امتیاز اول تا سوم و تیم‌های دپورتیوو آلاوس و آتلتیکومادرید با ۴ و بارسلونا با ۳ امتیاز چهارم تا ششم هستند.