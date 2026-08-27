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فوتبال لیگای اسپانیا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ شب گذشته با یک دیدار معوقه از هفته نخست پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتیجه و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
رئال مادرید ۴ - ۱ رئال سوسیداد
برای رئال کیلیان امباپه در دقایق ۴۰، ۶۰ و ۸۰ و وینیسیوس ژونیور ۶۸ گلزنی کردند و گل تیم سوسیداد را لوکا سوچیچ در دقیقه ۴۴ وارد دروازه حریف کرد.
برنامه - پنجشنبه ۵ شهریور:
سلتاویگو - اوساسونا
بارسلونا - آتلتیک بیلبائو
در جدول لیگا تیمهای رئال مادرید، سویا و رئال بتیس با ۶ امتیاز اول تا سوم و تیمهای دپورتیوو آلاوس و آتلتیکومادرید با ۴ و بارسلونا با ۳ امتیاز چهارم تا ششم هستند.