در طرح جدید، موضوعاتی مانند شفافیت، نظارت دانشگاه، افزایش کیفیت و تنوع غذا و در نهایت رضایت دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت: در طرح جدید تغذیه دانشجویان، یارانه غذا حذف به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

نمی‌شود و با ثابت ماندن سهم پرداختی دانشجویان، تلاش شده است ضمن حفظ حمایت دولت، کیفیت و تنوع غذا افزایش یافته و نظارت دانشجویان و دانشگاه‌ها بر عملکرد

تأمین‌کنندگان، تقویت شود.

سعید حبیبا، در دیدار با تشکل‌های دانشجویی تربت‌حیدریه با اشاره به برخی مطالبات و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی دانشجویان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسائل

مطرح‌شده به حوزه‌های مختلف دانشگاهی مربوط است و تلاش می‌کنیم در حوزه دانشجویی، موضوعات را پیگیری و برای رفع مشکلات راهکار‌های عملیاتی ارائه کنیم.

وی با تشریح طرح جدید تغذیه دانشجویان، گفت: یکی از موضوعات مهم در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و سوابق اجرایی مربوط به آن، نحوه اختصاص یارانه تغذیه و تأمین غذای

دانشجویان است.

حبیبا ادامه داد:وزارت علوم از ترم‌های گذشته به دنبال اجرای آزمایشی این طرح بود، اما به دلیل شرایط خاص کشور و حوادث و درگیری‌های اخیر، امکان اجرای آزمایشی آن

فراهم نشد.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با رد برخی نگرانی‌ها درباره حذف یارانه غذا تصریح کرد: فضاسازی‌هایی صورت گرفته که گویی قرار است یارانه تغذیه دانشجویان

حذف شود، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد و برای این بخش حدود ۲۲ همت اعتبار در نظر گرفته شده است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود

وی ادامه داد: بخشی از این منابع می‌تواند در حوزه‌های مختلف آموزش، پژوهش، خوابگاه و خدمات رفاهی هزینه شود، اما موضوع تغذیه دانشجویان نیز اهمیت ویژه‌ای داردو

نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

سهم پرداختی دانشجویان ثابت می‌ماند

معاون وزیر علوم با اشاره به نگرانی دانشجویان نسبت به افزایش هزینه غذا گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی دانشجویان این است که افزایش قیمت‌ها به آنها تحمیل نشود، با

این حال در سال‌های گذشته نیز بخش عمده هزینه غذای دانشجویان توسط دولت پرداخت می‌شده و دانشجو تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه غذا را پرداخت می‌کرد.

حبیبا افزود: در طرح جدید نیز تلاش شده است سهم دانشجو افزایش پیدا نکند و وزیر علوم نیز برای برطرف شدن نگرانی دانشجویان تأکید کرده است که در هیئت امنای

صندوق رفاه دانشجویان، سهم پرداختی دانشجو به صورت یک رقم ثابت تعیین شود.

وی تصریح کرد: سهم تعیین‌شده کمتر از ۱۵ درصد است و تا پایان سال ثابت خواهد ماند، بنابراین حتی اگر تورم افزایش پیدا کند و دانشگاه‌ها مجبور به تعدیل قرارداد‌های خود

با تأمین‌کنندگان شوند، مبلغ پرداختی دانشجو تغییر نخواهد کرد.

رقابت تأمین‌کنندگان برای ارتقای کیفیت غذا

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم هدف اصلی طرح جدید را تغییر شیوه تأمین غذای دانشگاه‌ها عنوان کرد و گفت: در شیوه گذشته، دانشگاه با پیمانکار قرارداد می‌بست

و تأمین غذا بر عهده پیمانکار بود، اما در مدل جدید، به جای یک پیمانکار، امکان استفاده از چند تأمین‌کننده، فراهم می‌شود.

وی بیان کرد: برای مثال اگر دانشگاهی دو هزار دانشجو داشته باشد، تأمین‌کنندگان بر اساس نیاز همان دانشگاه می‌توانند برای دو هزار نفر غذا تهیه کنند و حتی امکان حضور دو

یا سه تأمین‌کننده در یک دانشگاه وجود خواهد داشت.

حبیبا افزود: با حضور چند تأمین‌کننده، رقابت میان آنها شکل می‌گیرد و این رقابت می‌تواند به افزایش کیفیت و تنوع غذایی منجر شود و دانشگاه‌ها امکان نظارت بیشتری بر

عملکرد تأمین‌کنندگان خواهند داشت.

رضایت دانشجویان مبنای ارزیابی تأمین‌کنندگان

وی یکی دیگر از ویژگی‌های طرح جدید را افزایش نقش دانشجویان در ارزیابی کیفیت غذا دانست و گفت: در سامانه طراحی‌شده، دانشجویان پس از دریافت غذا می‌توانند میزان

رضایت خود را اعلام کنند و نتایج این ارزیابی‌ها در تصمیم‌گیری درباره عملکرد تأمین‌کنندگان، استفاده می شود.

حبیبا اظهار کرد: اگر کیفیت عملکرد یک تأمین‌کننده مناسب نباشد، امکان اعمال جریمه وجود خواهد داشت و چنانچه امتیاز عملکرد آن از استاندارد تعیین‌شده پایین‌تر

باشد، حتی می‌توان نسبت به تغییر تأمین‌کننده اقدام کرد.

معاون وزیرعلوم، خاطرنشان کرد:اجرای چنین طرح بزرگی در سطح کشور، نیازمند آزمایش و ارزیابی است و وزارت علوم نیز بر ضرورت اجرای آزمایشی طرح و بررسی نتایج آن

پیش از اجرای کامل تأکید دارد.