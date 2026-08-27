معاون عمرانی و زیربنایی منطقه آزاد کیش، با اشاره به رفع موانع ۱۸ طرح عمرانی، گفت: تا پایان سال مشکلات ۱۰ پرونده دیگر نیز برطرف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی مسلم خانی در جلسه شورای اداری کیش از رفع موانع ۱۸ طرح عمرانی خبر داد و گفت: در مجموع ۳۲ پرونده طرح‌های عمرانی با اعتبار بیش از ۲۰۰ همت و در مجموع ۴۱۰ سال توقف داشت مشخص شد و ۱۸ پرونده به وسعت ۲۹۳ هزار متر مربع تعیین تکلیف و موانع ۱۰ پرونده هم تا پایان امسال برطرف می‌شود.

او افزود: تلاش برای رفع ناترازی انرژی و آب و برق در کیش به نتیجه رسید و امسال خاموشی مشترکان برق خانگی در کیش رخ نداد و با مدیریت مصرف برق می‌توانیم خاموشی‌ها را در دیگر بخش ها به صفر برسانیم.

مسلم خانی، گفت: تا پایان سال ۱۵ مگاوات برق به ظرفیت تولید نیروگاه خورشیدی و تا پایان شهریور ۱۱ مگاوات به ظرفیت نیروگاه کیش افزوده می‌شود.