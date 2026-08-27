راهیابی دو تکواندوکار فارس به اردوی تیم ملی نوجوانان
ابوالفضل نجفی و بنیامین سلطانیان، دو تکواندوکار استان فارس، به مرحله دوم اردوی تیم ملی نوجوانان راه یافتند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابوالفضل نجفی و بنیامین سلطانیان، دو تکواندوکار استان فارس، به مرحله دوم اردوی تیم ملی نوجوانان راه یافتند تا خود را برای حضور در المپیک جوانان داکار آماده کنند.
مرحله اول مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان تکواندو جهت حضور در رقابتهای المپیک جوانان داکار برگزار شد.
در پایان این مرحله که با حضور نفرات شرکتکننده به صورت دورهای برگزار شد، ابوالفضل نجفی و بنیامین سلطانیان، دو نماینده استان فارس، موفق شدند با کسب نتایج لازم و نظر فیضالله نفجم، سرمربی تیم ملی نوجوانان پسر، به مرحله دوم اردوی تیم ملی راه یابند.
اردوی آمادهسازی تیم ملی نوجوانان پسر با حضور کادر فنی و نفرات دعوتشده از روز شنبه به مدت ۱۰ روز در شهرستان سوادکوه استان مازندران برگزار خواهد شد.
مسابقات المپیک جوانان داکار روزهای ۹ تا ۲۲ آبان در شهر داکار کشور سنگال برگزار میشود.