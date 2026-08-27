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۵۰ واحد خون در شهرستان نیریز به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان نی ریز گفت: به مناسبت گرامی داشت هفته دولت، ۵۰ واحد خون سالم توسط داوطلبان این شعبه به بیماران نیازمند اهدا شد.
مهدی عبادی افزود: این اقدام بشردوستانه همزمان با هفته دولت و در راستای اجرا پویش نذر خون با حضور فرماندار نی ریز و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی شهرستان و داوطلبان نوعدوست جمعیت هلالاحمر انجام شد و جلوهای از همدلی، ایثار و تعهد به نجات جان هموطنان را به نمایش گذاشت.
او ادامه داد:این اقدام، نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی و همراهی مجموعه مدیریتی شهرستان و همیشگی داوطلبان جمعیت هلالاحمر با نیازهای جامعه به فراوردههای خونی است.