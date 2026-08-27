از سبد خرید تا افزایش مبلغ کالابرگ

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند، تنها تا پایان فردا فرصت دارند احراز سکونت خود را ثبت کنند.