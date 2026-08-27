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از سبد خرید تا افزایش مبلغ کالابرگ

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که پیامک احراز سکونت دریافت کرده‌اند، تنها تا پایان فردا فرصت دارند احراز سکونت خود را ثبت کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۱۰:۰۵
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برچسب ها: کالابرگ ، قدرت خرید مردم ، کالاهای اساسی
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