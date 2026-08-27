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دور گروهی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۷ - ۲۰۲۶ امشب قرعه کشی میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، مراسم قرعه کشی امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در شهر نیون سوئیس و مقر اتحادیه فوتبال اروپا برگزار خواهد شد. در دور گروهی ۳۶ تیم حضور دارند. این رقابتها از ۸ سپتامبر آغاز خواهد شد. هر تیم با ۴ حریف در خانه و ۴ حریف دیگر در خارج از خانه روبهرو خواهد شد و جدول دور گروهی به صورت کلی محاسبه میشود. در پایان ۸ تیم برتر به دور یک هشتم نهایی صعود میکنند و تیمهای نهم تا بیست و چهارم راهی دور پلی آف میشوند.
سیدبندی این دور به این شرح اعلام شد:
پات اول: پاری سن ژرمن فرانسه (قهرمان دوره قبل)، بایرن مونیخ آلمان، رئال مادرید، بارسلونا و آتلتیکومادرید اسپانیا، لیورپول، آرسنال و منچسترسیتی انگلیس، اینتر ایتالیا
پات دوم: بوروسیا دورتموند آلمان، رم ایتالیا، اسپورتینگ لیسبون و پورتو پرتغال، آستون ویلا و منچستریونایتد انگلیس، کلوب بروخه بلژیک، رئال بتیس اسپانیا و آیندهوون هلند
پات سوم: فاینورد هلند، لیل فرانسه، بودو گلیمت نروژ، ناپولی ایتالیا، ار بی لایپزیش آلمان، ویارئال اسپانیا، فنرباغچه و گالاتاسرای ترکیه، شاختار دونیتسک اوکراین
پات چهارم: اسلاویا پراگ چک، اسلووان براتیسلاوا اسلواکی، اشتوتگارت آلمان، آ ا ک آتن یونان، لاسک لینز اتریش، کومو ایتالیا، لانس فرانسه، وایکینگ نروژ و صباح جمهوری آذربایجان