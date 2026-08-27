مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی ما کاهش خاموشی‌های خانگی و صنعتی برای سال‌های آینده می‌باشد افزود: در همین راستا تلاش می‌شود تا احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان تقویت و دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جلیلی گفت: خوشبختانه با سرمایه گذاری دولت شاهد ورود نیروگاه‌های خورشیدی به مدار هستیم و بخش خصوصی نیز در این زمینه خیلی فعال است.

وی گفت: بیش از ۹ همت سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی داشتیم که در هفته دولت به شبکه برق کشور متصل شد.

جلیلی گفت: در زمینه توسعه و احداث شبکه شرکت‌های توزیع نیروی برق بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان طرح به بهره برداری رسید و در زمینه تامین زیر ساخت نهضت‌های ملی مسکن نیز ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد و اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفت.





وی به طرح های قابل افتتاح در هفته دولت اشاره کرد و گفت: طرح های مربوط به توسعه و احداث، برقرسانی روستایی، اصلاح و بهینه سازی، تامین و روشنایی و مسکن ملی مهمترین این طرح‌ها است.