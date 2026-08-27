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دانشگاههای مازندران آماده برگزاری کلاسهای حضوری برای دانشجویان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در جلسه کارگروه استانی مدیریت آموزش عالی مازندران با حضور روسای دانشگاهها و مدیران ارشد استان در بابلسر اعلام شد: روسای دانشگاههای مازندران درباره حضوری شدن آموزش از ابتدای نیمسال جدید هم نظر هستند.
رییس دانشگاه مازندران، با تاکید بر اهمیت چگونگی آغاز سال تحصیلی، از اتفاق نظر روسای دانشگاهها درباره حضوریشدن آموزش از ابتدای نیمسال جدید خبر داد و افزود: متولیان دانشگاهها با دغدغه توسعه آموزش باکیفیت تر، بر گشایش دانشگاه از مهر و آموزش دانشجویان به صورت حضوری در استان تاکید کردند.
ابراهیم صالحی عمران با بیان این نکته که اختیارات آموزش عالی به استانها واگذار خواهد شد، یکی از محورهای بسیار مهم تصمیم گیری در این کارگروه را بحث توسعه رشتههای تحصیلی در استان دانست و افزود: باید الگویی تعریف کنیم که مسائل درونی دانشگاه و الزاماتی که برای یک رشته لازم است را مشخص کند و از سوی دیگر نیازهای بیرون مانند نیازهای بازار کار، نیازهای علمی، توسعه و رشد اقتصادی استان در ابعاد صنعتی، کشاورزی، خدماتی را لحاظ کند.
در ادامه این نشست، نامه معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر ضرورت تصمیمگیری در مورد آموزش عالی استان در کارگروه استانی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که حاضران به اموزش حضوری دانشگاهها رای دادند.
مازندران دارای ۱۰۷ دانشگاه است که ار این تعداد ۵ دانشگاه دولتی، ۳۵ دانشگاه غیر انتفاعی، ۱۸ دانشگاه پیام نور، ۱۷ دانشگاه علمی و کاربردی، ۱۴ دانشگاه آزاد، ۱۲ دانشگاه فرهنگیان به همراه ۲ دانشگاه مستقل علوم پزشکی مازندران و بابل، و دانشگاههای که وابسته به دستگاههای اجرایی همانند دانشکده نفت محمودآباد، دانشگاه علوم دریایی نوشهر و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مجموع دانشگاههای این خطه از شمال محسوب میشوند.
در این دانشگاهها ۱۶۷ هزار دانشجو در شرایط فعلی تحصیل میکنند که بیشترین دانشجویان با ۳۲ درصد سهم دانشگاههای آزاد اسلامی، ۲۲ درصد از مجموع دانشجویان استان در دانشگاههای غیر انتفاعی این خطه از شمال تحصیل میکنند و ۱۵ درصد از دانشجویان در دانشگاههای دولتی مازندران و مابقی دانشجویان با درصدهای کمتر در دیگر دانشگاههای این خطه از شمال در حال تحصیل هستند.