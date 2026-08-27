چهارمحال و بختیاری با آغاز نهمین دوره کارسوق ملی مهندسی ژنتیک، میزبان نخبگان دانش‌آموزی و استعداد‌های درخشان از ۶ استان کشور است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، همزمان با افتتاحیه این رویداد علمی-پژوهشی، جمعی از دانش‌آموزان برگزیده و مستعد کشور وارد بام ایران شدند تا در رقابتی تنگاتنگ، دانش و توانمندی‌های خود را در عرصه‌های پیشرفته مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی به بوته آزمایش بگذارند.

این کارسوق ملی که با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های علمی و ایجاد هم‌افزایی میان دانش‌آموزان نخبه برگزار می‌شود، فرصتی مغتنم برای توسعه تفکر پژوهش‌محور و آشنایی با آخرین دستاورد‌های حوزه زیست‌فناوری است.

حضور دانش‌آموزان منتخب از ۶ استان کشور در چهارمحال و بختیاری، نویدبخش حرکتی پویا در مسیر تحقق اهداف علمی کشور و تقویت اکوسیستم دانش‌بنیان در سطح دانش‌آموزی است.

شرکت‌کنندگان در این دوره، با بهره‌مندی از کارگاه‌های آموزشی تخصصی و نشست‌های علمی با حضور اساتید و پژوهشگران برجسته، ایده‌های خلاقانه خود را در قالب پروژه‌های علمی و آزمایشگاهی پیاده‌سازی خواهند کرد.

استان چهارمحال و بختیاری با تکیه بر ظرفیت‌های علمی و آموزشی خود، تمام تمهیدات لازم را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد اندیشیده است تا علاوه بر ایجاد فضایی رقابتی و آموزشی، خاطره‌ای ماندگار از میزبانی در بام ایران برای نخبگان جوان کشور رقم بزند.

این رویداد ملی نه تنها ویترینی از توانمندی‌های دانش‌آموزان ایرانی است، بلکه گامی موثر در جهت پیوند میان آموزش‌های تئوری و کاربرد‌های عملی در صنعت حیاتی مهندسی ژنتیک محسوب می‌شود.