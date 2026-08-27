به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عظیم طهماسبی با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از شرکت‌های هواپیمایی از این پس در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته پروازهای برنامه‌ای خود را در مسیر ارومیه به شیراز و مشهد و بالعکس برقرار می‌کند.

وی افزود: بر اساس برنامه پروازی، روزهای یک شنبه ساعت ۶ صبح از شیراز به مقصد ارومیه پرواز کرده و پس از ورود به فرودگاه شهید باکری ارومیه، ساعت ۸:۳۰ صبح این فرودگاه را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد. در مسیر بازگشت نیز پرواز ساعت ۱۱:۳۰ از مشهد مقدس به مقصد ارومیه انجام شده و پس از ورود به فرودگاه ارومیه، ساعت ۱۴:۱۵ این فرودگاه را به مقصد شیراز ترک خواهد کرد.

طهماسبی ادامه داد: بدین ترتیب روز چهارشنبه ساعت ۱۶:۳۰ از شیراز به مقصد ارومیه پرواز خواهد کرد و پس از ورود به ارومیه ساعت ۱۹ ارومیه را به مقصد مشهد مقدس ترک خواهد کرد و در مسیر برگشت نیز پرواز ساعت ۲۱ فرودگاه مشهد را به مقصد ارومیه ترک خواهد کرد و پس از ورود به ارومیه بامداد پنج شنبه ۰۰:۴۵ فرودگاه ارومیه را به مقصد شیراز ترک خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت استقبال شهروندان از این مسیر پروازی اظهار کرد: تداوم و توسعه پروازهای برنامه‌ای در مسیر ارومیه–شیراز و مشهد، در گرو استقبال و همراهی مسافران است و میزان استقبال از این پروازها، نقش تعیین‌کننده‌ای در استمرار ارائه این خدمت خواهد داشت.