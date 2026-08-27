در این همایش که به همت خیرین و جمعیت هلال احمر برگزار شد، بسته‌های کمک آموزشی تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان یزد با بیان اینکه ارزش تقریبی هر بسته حدود ۸۰ میلیون ریال است افزود: این کار نیک به همت خیرین و داوطلبان جمعیت هلال احمر صورت گرفت.

مژگانیان افزود: در این مراسم بالغ بر ۱۱۰ بسته کمک لوازم تحریر و اموزشی تهیه و توزیع شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان یزد با اشاره به طرح ملی ارمغان مهر گفت: این طرح با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی و به همت خیرین و همراهی سازمان جمعیت هلال احمر اجرایی می‌شود

عشقی گفت: در همین راستا بسته‌های لوازم تحریر تهیه و اماده و در اختیار دانش اموزان کمتر برخوردار قرار می‌گیرد.