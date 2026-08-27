طرح ملی برندسازی برنج مازندران با هدف حفظ اصالت محصول، مقابله با اختلاط و تقلب و افزایش سهم کشاورزان از ارزش افزوده این محصول در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت خروج از الگوی خام‌فروشی محصولات کشاورزی، از اجرای طرح برندسازی برنج مازندران با نام «برند مازندران» خبر داد و گفت: ایجاد زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند سهم بیشتری از ارزش افزوده محصولات کشاورزی را نصیب تولیدکنندگان کند.

مهدی یونسی‌رستمی اظهار کرد: برنج به عنوان محصول محوری مازندران نیازمند هویت مشخص و معتبر است و به همین منظور با همکاری کشاورزان، تجار و شالیکوبی‌داران، پروژه برندسازی برنج با نام «برند مازندران» در مراحل پایانی قرار دارد.

وی افزود: هدف از این طرح، مقابله با اختلاط و تقلب در بازار برنج و ایجاد اطمینان برای مصرف‌کننده درباره اصالت و کیفیت محصول است.

استاندار مازندران ادامه داد: این برندسازی علاوه بر حفظ هویت استانی و ملی برنج مازندران، کمک می‌کند سرمایه ایجادشده در زنجیره تولید به جای واسطه‌ها و دلالان، سهم بیشتری برای کشاورزان داشته باشد.

یونسی‌رستمی با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار تولید کشاورزی استان گفت: الگوی کشاورزی مازندران تاکنون عمدتاً سنتی، معیشتی و کم‌بازده بوده است، اما سیاست جدی مدیریت استان، حرکت به سمت کشاورزی مدرن و تجاری‌محور است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات زیربنایی برای تجهیز شالیکوبی‌ها، مدرن‌سازی فرآیند‌های پس از برداشت و توسعه صنایع تبدیلی در حال انجام است تا کشاورزی مازندران از الگوی سنتی فاصله گرفته و به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و ارزش‌آفرین حرکت کند.

استاندار مازندران افزود: اجرای این برنامه‌ها می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و بهبود معیشت خانواده‌های کشاورز استان را فراهم کند.