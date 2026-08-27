پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: دستگاه پیشرفته آنژیوگرافی در بیمارستان آیتالله طالقانی آبادان راهاندازی و به بهرهبرداری رسید و بیماران برای دریافت خدمات تخصصی قلب و عروق ناچار به مراجعه به شهرهای بزرگ و مراکز استان نیستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محمد صالحیبهبهانی افزود: راهاندازی این دستگاه از آرزوهای چندینساله مردم حوزه جنوب غرب استان خوزستان بود که با لطف خداوند و حمایت وزیر بهداشت و معاونت درمان این وزارتخانه محقق شد.
وی افزود: دستگاه آنژیوگرافی نصبشده در بیمارستان آیتالله طالقانی، دستگاهی بهروز و مدرن است که قابلیت ارائه دو نوع خدمت آنژیوگرافی قلبی و آنژیوگرافی عروق محیطی را دارد.
انجام آنژیوگرافی قلبی برای دومین هفته متوالی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: خدمت آنژیوگرافی قلبی توسط فلوشیپ اینترونشنال قلب در این مرکز آغاز شده و اکنون برای دومین هفته متوالی در حال انجام است؛ بهطوریکه در هفته نخست سه مورد و در هفته دوم پنج مورد تحت آنژیوگرافی قرار گرفتند.
صالحیبهبهانی افزود: پس از تکمیل فرآیند صدور پروانه بهرهبرداری، ظرفیت ارائه این خدمت را افزایش خواهیم داد و تعداد روزهای فعالیت بخش آنژیوگرافی نیز بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به ارائه خدمات آنژیوگرافی عروق محیطی نیز بیان کرد: این خدمت توسط فوقتخصص جراحی عروق ارائه میشود و براساس قراردادی که منعقد شده، جراح عروق چهار روز در ماه در آبادان حضور خواهد داشت و بیماران مبتلا به اختلالات عروق محیطی میتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.
ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در یک مرکز دولتی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان تاکید کرد: خدمات آنژیوگرافی قلبی و عروق محیطی در این مرکز صرفا به اقدامات تشخیصی محدود نمیشود و اقدامات درمانی از جمله استنتگذاری و بالونزدن نیز انجام میشود و بیمار میتواند فرآیند تشخیص و درمان خود را بهصورت کامل در همین مرکز طی کند.
وی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای این خدمت، ارائه آن در یک مرکز کاملاً دولتی و مجهز به بخش مراقبتهای ویژه و با تعرفه دولتی است که خدمات نیز توسط پزشکان فوقتخصص رشته مربوطه ارائه میشود.
صالحیبهبهانی تاکید کرد: توسعه زیرساختهای تشخیصی در مناطق کمتر برخوردار، گام مهمی در کاهش فاصله دسترسی مردم به خدمات سلامت و تحقق عدالت در ارائه خدمات درمانی است.