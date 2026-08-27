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فاطمه بهمنزادگان نخبه جهرمی برگزیده جایزه البرز در ایران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فاطمه بهمنزادگان جهرمی، دانشآموخته مقطع دکتری مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در شصتوچهارمین دوره جایزه البرز نخبگان سال ۱۴۰۵، در جمع برگزیدگان این جایزه معتبر علمی کشور قرار گرفت.
جایزه البرز که از آن به عنوان نوبل ایرانی یاد میشود، با هدف شناسایی، تجلیل و حمایت از استعدادهای برتر علمی، پژوهشگران، دانشمندان، فناوران و دانشجویان برجسته کشور برگزار میشود.
در این دوره، از مجموع ۵۸ نخبه علمی کشور در بخشهای مختلف تقدیر شد که شامل چهار دانشمند برتر، یک پژوهشگر جوان، ۱۲ فناور و مخترع، هفت طلبه، هفت دانشجوی علوم پزشکی و ۲۷ دانشجوی رشتههای غیرپزشکی بود.
فاطمه بهمنزادگان جهرمی نیز در بخش دانشجویان فنی و مهندسی، به عنوان یکی از برگزیدگان شصتوچهارمین دوره جایزه البرز انتخاب شد.