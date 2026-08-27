به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، این دور با حضور ۱۴ تیم و به صورت رفت و برگشت برگزار شد و تیم‌های برتر به دور گروهی صعود کردند.

نتایج مسابقات به این شرح است:

مرحله برگشت:

آ ا ک آتن یونان ۴ - ۰ لفسکی صوفیه بلغارستان / مجموع دو دیدار: ۴ - ۰ به سود آ ا ک

وایکینگ نروژ ۳ - ۱ دینامو زاگرب کرواسی / ۵ - ۳ به سود وایکینگ

سلیه اسلوونی ۱ - ۲ اسلووان براتیسلاوا اسلواکی (وقت اضافه) / ۲ - ۳ به سود اسلووان

المپیک لیون فرانسه ۱ - ۲ فنرباغچه ترکیه / ۲ - ۳ به سود المپیک لیون

برای فنرباغچه ودات موریکی در دقیقه ۲۴ و آرچی براون ۲۸ گلزنی کردند و گل تیم لیون را مالک فوفانا ۶۱ وارد دروازه حریف کرد. هدایت تیم فنرباغچه را اسماعیل کارتال سرمربی سابق پرسپولیس در اختیار دارد.

پیش از این تیم‌های لاسک لینز اتریش، صباح جمهوری آذربایجان و بودو گلیمت نروژ راهی دور گروهی شدند.