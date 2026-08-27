معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه گفت: رزمندگان نباید منتظر بمانند تا دشمن به مرز‌های کشور برسد و سپس با آن مقابله کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «ایرج مسجدی» شامگاه چهارشنبه در یادواره شهدای بدون مرز و غریب‌الاسارت در بیرجند خراسان جنوبی، گفت: شهدای بدون مرز، عزیزانی هستند که برای دفاع از جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرز‌های کشور به شهادت رسیدند، اما مفهوم دفاع از کشور محدود به مرز‌های جغرافیایی نیست.

وی افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس، هزاران رزمنده عراقی در قالب سپاه بدر در کنار رزمندگان جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صدام جنگیدند و به شهادت رسیدند و امروز پیکر برخی از این شهدا در شهر‌های مختلف ایران دفن شده است.

سردار مسجدی ادامه داد: در سوریه نیز تنها رزمندگان ایرانی حضور نداشتند؛ نیرو‌های فاطمیون از افغانستان، زینبیون از پاکستان و حیدریون از عراق در کنار رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در برابر گروه‌های تکفیری و تروریستی جنگیدند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه با اشاره به مفهوم «شهدای بدون مرز گفت: مرز نمی‌تواند هدف دفاع از حق را محدود کند؛ هدف شهدا دفاع از اسلام، نظام اسلامی، ولایت، مظلومان و امنیت جمهوری اسلامی ایران بود.

وی با اشاره به شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی در عراق و دیگر فرماندهان مقاومت در کشور‌های منطقه تصریح کرد: این فرماندهان در خارج از مرز‌های ایران برای دفاع از امنیت و منافع ملی کشور حضور داشتند و راهبرد جمهوری اسلامی این بود که دشمن در عمق راهبردی تعقیب شود و اجازه داده نشود گروه‌های تروریستی و تکفیری به مرز‌های ایران برسند.

سردار مسجدی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حرم است و دفاع از این حرم به معنای دفاع از امنیت، منافع ملی و مردم کشور است؛ بنابراین رزمندگان نباید منتظر بمانند تا دشمن به مرز‌های کشور برسد و سپس با آن مقابله کنند.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه نیز گفت: امروز نیز جبهه مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکا ایستاده است و نیرو‌های لبنانی، فلسطینی، عراقی و یمنی در حمایت از جبهه مقاومت و ملت ایران نقش دارند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه، وحدت ملی را یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت جمهوری اسلامی دانست و افزود: در برابر دشمن نباید کوتاه آمد و وحدت و انسجام ملت ایران نباید خدشه‌دار شود.

مسجدی با انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال مذاکرات و توافقات با ایران بیان کرد: سابقه نشان داده است که آمریکا قابل اعتماد نیست و بار‌ها پس از مذاکره و توافق، از تعهدات خود عدول کرده است؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران در برابر خواسته‌های نامشروع دشمن کوتاه نخواهد آمد.

وی گفت: مردم ایران صلح‌طلب هستند و جمهوری اسلامی خواهان صلح و امنیت برای همه ملت‌هاست، اما در برابر جنایت و تجاوز دشمنان ایستادگی خواهد کرد.

سردار مسجدی با اشاره به وظیفه مردم در قبال شهدا خاطرنشان کرد: شهدا وظیفه خود را انجام داده‌اند و وظیفه ما زنده نگه داشتن نام و یاد آنان، تکریم خانواده‌های شهدا و ادامه راه شهدا، ولایت و فرماندهان بزرگی همچون شهید سلیمانی است.

وی در پایان گرامیداشت ۱۶ شهید «بدون مرز» خراسان جنوبی را اقدامی ارزشمند در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دانست و برای شهدای این استان و همه شهدای جبهه مقاومت طلب رحمت و مغفرت کرد.