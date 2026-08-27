به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طاهر کیامهر در مراسم اجرای نوزدهمین مانور طرح ملی مهتاب افزود: این طرح با هدف صیانت از شبکه برق، کاهش تلفات، شناسایی مصارف غیرمجاز و ساماندهی وضعیت مشترکان برگزار و در جریان این مانور، ۸۱ مورد برق غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری و در مجموع ۳۸۴ متر کابل غیرمجاز نیز جمع‌آوری شد.

وی بررسی وضعیت قرائت کنتور را از دیگر محورهای این مانور اعلام کرد و گفت: به‌طوری‌که ۲ هزار و ۳۳۱ کنتور عادی و ۲۹ کنتور دیماندی فاقد ردیف قرائت مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت ۹ هزار و ۵۴۴ کنتور دارای سه دوره عدم قرائت نیز در دستور کار قرار گرفت.

کیامهر در ادامه اظهار کرد: در ادامه این مانور در بخش ساماندهی انشعابات و تجهیزات اندازه‌گیری نیز ۴۶ مورد فروش انشعاب غیر دائم، ۵۸ مورد نصب شمارشگر و ۱۳۵ کنتور جدید انجام شد و ۱۱۴ کنتور معیوب نیز تعویض شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مأموران قرائت موفق به شناسایی ۱۲ مورد برق غیرمجاز شدند و در ۸۰ مورد نیز کنترل قرائت کنتورها و شناسایی موارد مشکوک انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت برق استان در خصوص اجرای عملیات تبدیل شبکه خودنگهدار نیز تصریح کرد: طی اجرای نوزدهمین طرح مهتاب در استان، ۵ هزار و ۶۳۴ متر از شبکه سیمی سطح استان به کابل خودنگهدار تبدیل شد؛ اقدامی که در راستای ارتقای ایمنی و پایداری شبکه، کاهش آسیب‌پذیری و ساماندهی شبکه توزیع انجام شد.

وی افزود: در ادامه اقدامات کنترلی، ۲ مورد دستکاری لوازم اندازه‌گیری نیز کشف و ۵ مورد فیوز مشترکان ۵ آمپر تعویض شد.

کیامهر با اشاره به پایش وضعیت مصرف و تجهیزات برق مراکز مختلف گفت: ۴۱ مسجد مورد تست و بازرسی کنتور قرار گرفت و از ۱۳۶ مرکز رفاهی و تجاری نیز بازدید و وضعیت فیوزها بررسی شد.