فیلم‌های سینمایی «سیگنال» و «یورش ۲»، «در آسمان» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» و پویانمایی‌های «بازرس سان و عنکبوت سیاه» و «زنبوری به نام مایا - ماجرای گوی طلایی»، از شبکه‌های نمایش، تهران و یک پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «سیگنال» به کارگردانی سباستین هیگر محصول ۲۰۲۴، متناسب سازی شده برای نابینایان و ناشنوایان، نخستین بار امشب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خانم فضانوردی به طرز عجیبی در طی ماموریتش گم می‌شود و خانواده اش شروع به تحقیق درباره ماجرا می‌کنند؛ اما با کشف اطلاعات بیشتر، خطر به آن‌ها و مردم زمین نزدیک‌تر می‌شود.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان پیری بامایستر، فلورین دیوید فیتز، کاترینا شوتلر، هادی خان جان پور و شبا چاد‌ها را نام برد.

پویانمایی های «بازرس سان و عنکبوت سیاه» و «زنبوری به نام مایا - ماجرای گوی طلایی» و فیلم سینمایی «یورش ۲»، پنج‌شنبه و جمعه (۵ و ۶ شهریور)، ساعت ۹ و ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شوند.

پویانمایی سینمایی «بازرس سان و عنکبوت سیاه» به کارگردانی «خولیو سوتو گورپید»، امروز ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود. «سان» کارآگاهی عنکبوتی و حرفه‌ای است که همه او را می‌شناسند. در سفری با هواپیما، «جینی» عنکبوت کوچکی که والدینش را از دست داده، باعث می‌شود سان از پرواز جا بماند. «اسکراب»، دوست قدیمی سان، او را سوار هواپیمای خود می‌کند. در هواپیما مردی به نام «باگزی» کشته می‌شود و سان باید قاتل را پیدا کند، اما در این میان متوجه می‌شود که «ملخ قرمز»، قاتل خطرناکی که قبلاً دستگیر کرده بود، آزاد شده است...

پویانمایی سینمایی «زنبوری به نام مایا - ماجرای گوی طلایی» به کارگردانی «نوئل کلیری»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود. «مایا» و دوستش «ویلی» در کندوی عسل خرابکاری می‌کنند و از کندو خارج می‌شوند. آنها در ماجراجویی‌های خود، جان یک ملکه مورچه جوان را نجات می‌دهند و پس از جنگ با سوسک‌ها، موفق می‌شوند صلح را بین آنها برقرار کنند... «بنسون جک»، «آنتونی کوکو»، «جک گیلیز»، «جیمی جیمز» و «ایتون تس مایر» در این انیمیشن صداپیشگی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «یورش ۲» به کارگردانی «راج کومار گوپتا»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود. «آمای پتناک»، بهترین مأمور اداره مالیات، برای بازرسی به روستایی می‌رود که «دادابای» نماینده مردم فقیر آنجاست. آمای اطلاعاتی درباره فساد دادابای دارد، اما در بازرسی اولیه چیزی پیدا نمی‌کند. او متوجه می‌شود دادابای زمین‌های بزرگی را از مردم فقیر خریده و یک هتل لوکس در آنها ساخته است. آمای برای بازرسی به هتل می‌رود...

قسمت «در آسمان» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» به کارگردانی محسن بهاری، امشب ساعت ۲۲ از شبکه یک پخش می‌شود.

این قسمت داستان دلاوری خلبانان و پرسنل نیروی هوایی ارتش را در روز‌های جنگ رمضان روایت می‌کند و با تمرکز بر رشادت‌ها و دلاوری‌های خلبانان و پرسنل نیروی هوایی ارتش، بخشی از حماسه این نیرو و نقش آنان در دفاع از آسمان ایران را به تصویر می‌کشد.

محسن قصابیان، علیرضا جلالی‌تبار، رضا مسعودی، محمدرسول صفری، وندا جعفری، مهدی حیدری، نسیم داداشی و روحیه محمودی از بازیگران این قسمت هستند.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه و محمد جواد موحد تولید شده است.